D ieses gute Gefühl bietet der ieses gute Gefühl bietet der SEAT Service 4+ – ein cleveres Komplettangebot, das viele typische Verschleißreparaturen zu besonders günstigen Festpreisen beinhaltet und sich speziell an SEAT-Fahrer richtet, deren Auto mindestens vier Jahre alt ist.

® qualitativ gleichwertig, aber eben deutlich günstiger: Einen Satz neue Bremsklötze für die Vorderreifen eines SEAT Ibiza gibt’s, abhängig vom Modell, z.B. schon ab 98 Euro! Ersatzteile von SEAT zur Galerie Die Angebote gelten für viele Modelle, wie zum Beispiel SEAT Mii, Ibiza oder Leon und beinhalten SEAT Economy Teile in Top-Qualität – inklusive Einbau. SEAT Economy Teile sind SEAT Original Teilenqualitativ gleichwertig, aber eben deutlich günstiger: Einen Satz neue Bremsklötze für die Vorderreifen eines SEAT Ibiza gibt’s, abhängig vom Modell, z.B. schon ab 98 Euro!Die Vorteile, die der SEAT Service 4+ den Kunden bietet, liegen auf der Hand:

• Hohe Transparenz dank garantiertem Festpreis

• Attraktive Preise durch SEAT Economy Teile und angepassten Arbeitslohn

• Gewohnt hohe Service-Qualität in der SEAT-Werkstatt



Planbar, transparent, günstig



Schnell und unkompliziert zum sicheren Auto geht’s über die Händlersuche, und auch die Termine in der Werkstatt können online gebucht werden – vom Computer aus, mit dem Tablet oder dem Smartphone

Der günstige Preis ändert natürlich nichts an der Service-Qualität: Die SEAT-Partner nehmen sich gewohnt viel Zeit und erklären detailliert, was sofort erledigt werden sollte oder was noch warten kann – die Kosten immer im Blick, transparent und planbar.

Diesen besonderen Service kann SEAT nur bieten, weil die Partner mit Leidenschaft bei der Sache sind und immer den Einzelfall im Auge behalten – für ein gutes Gefühl beim Fahren und längere Freude am Auto.