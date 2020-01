T eilautomatisiertes Fahren geistert als Thema seit Jahren durch die Medien. Für viele Autofahrer ist es aber immer noch ein schwammiger Begriff. Klar, irgendwelche Systeme übernehmen temporär das Kommando beim Fahren, so viel dürfte mittlerweile bei jedem angekommen sein. Aber was genau es damit auf sich hat, tja, Schulterzucken. Beispiele wie Spurassistenten, die das Fahrzeug selbsttätig innerhalb seiner Fahrspur halten, oder eilautomatisiertes Fahren geistert als Thema seit Jahren durch die Medien. Für viele Autofahrer ist es aber immer noch ein schwammiger Begriff. Klar, irgendwelche Systeme übernehmen temporär das Kommando beim Fahren, so viel dürfte mittlerweile bei jedem angekommen sein. Aber was genau es damit auf sich hat, tja, Schulterzucken. Beispiele wie Spurassistenten, die das Fahrzeug selbsttätig innerhalb seiner Fahrspur halten, oder Kollisionswarner , die Auffahrsituationen erkennen und Gegenmaßnahmen einleiten, zeigen: Teilautomatisiertes Fahren ist ein weites Feld, das in unterschiedlichen Abstufungen und Ausprägungen in modernen Serienfahrzeugen zum Einsatz kommt. Viele der Systeme, die dahinterstecken, arbeiten schon heute mit Technologie von ZF. Das Unternehmen setzt für mehr Sicherheit und Komfort im Pkw auf teilautomatisiertes Fahren mit Zusatznutzen – das sogenannte Level 2+. Dazu skaliert der Technologiekonzern intelligente Fahrerassistenzsysteme für unterschiedliche Preisklassen und Funktionsanforderungen.

ZF coASSIST erste von drei Ausbaustufen



Alles im Blick: Das Sensor-Set des ZF Level 2+ Systems besteht beim ZF coPILOT aus einem Frontradar, vier Eck-Radaren und insgesamt acht Kameras. Herzstück des Systems ist die ZF ProAI High, ein mit künstlicher Intelligenz ausgestatteter, im Fahrzeug integrierter Zentralrechner. ©ZF Den Einstieg in den modularen Hard- und Softwarebaukasten bildet ZF coASSIST, die derzeit kosteneffizienteste Level 2+ Lösung für Volumenmodelle. Im Zuge der CES in Las Vegas hat ZF jetzt bekannt gegeben, dass ab Ende 2020 ein namhafter asiatischer Automobilhersteller seine Serienfahrzeuge mit dem neuen ZF-System ausrüstet. Welcher das sein wird, wird derzeit noch nicht verraten. Nur so viel: Der Preis ist heiß. Für den Endkunden soll er bei unter 1000 US-Dollar liegen, umgerechnet also keine 900 Euro – für eine Lösung, die alle ab 2024 geplanten NCAP-Richtlinien erfüllt. "Level 2+ Systeme erfüllen nicht nur kommende Sicherheitsvorgaben, sie helfen, den Fahrer zu entlasten und bringen ihm so einen echten Mehrwert. Bei ZF gehen wir davon aus, dass in naher Zukunft ein Großteil der Fahraufgaben im Pkw von teilautomatisierten Systemen übernommen wird", sagt Christophe Marnat, Leiter der ZF-Division Elektronik und Advanced Driver Assist Systems (ADAS). "Darüber hinaus geben uns Level 2+ Lösungen die Möglichkeit, Daten über verschiedenste Verkehrsszenarien zu sammeln und damit unsere Produkte weiterzuentwickeln."

Teilautomatisiertes Fahren mit Zusatznutzen



ZF hat seine Level 2+ Lösungen als dreistufige Lösung konzipiert. Finale Ausbaustufe ist der ZF coPILOT. Das System kann ebenfalls verschiedenste Fahrmanöver eigenständig übernehmen. Zusätzlich überwacht er das Fahrverhalten, um Gefahrensituationen durch aktive Regeleingriffe vorzubeugen. ©ZF Für das teilautomatisierte Fahren mit Zusatznutzen werden bestehende Fahrerassistenzfunktionen durch ein zusätzliches Steuergerät zu einem ganzheitlich agierenden, leistungsfähigen System zusammengeführt. Auf der Grundlage von Kamera- und Radardaten ermöglicht Level 2+ so Funktionen wie Abstandsregel-Tempomat, Verkehrszeichenerkennung, Spurwechsel-, Spurhalte- und Stauassistent. Dabei behält der Fahrer jederzeit die Kontrolle über das Fahrzeug. "Das trägt dazu bei, die Vorbehalte gegenüber der Automatisierung abzubauen, da sich der Fahrer so an teilautomatisierte Funktionen gewöhnen kann", erklärt Christophe Marnat.

ZF liefert dafür das komplette System, einschließlich Mobileyes "EyeQ"-Kamera und dem neuen ZF Medium-Range Radar. Drei Ausbaustufen werden in den kommenden drei Jahren auf dem Markt verfügbar sein:

ZF coASSIST wird die kosteneffiziente Basisvariante für Volumenmodelle, basierend auf Sensorik, die wird die kosteneffiziente Basisvariante für Volumenmodelle, basierend auf Sensorik, die Euro NCAP ohnehin für Neufahrzeuge vorschreibt. Das System unterstützt und entlastet den Fahrer im Stau sowie auf der Autobahn . Es schlägt beispielsweise von sich aus geeignete Spurwechsel vor und übernimmt auf Initiative des Fahrers hin zeitweise das Kommando über Lenkung, Bremse und Antrieb, um die Spur zu wechseln oder die Ausfahrt anzusteuern. Der Fahrer bleibt dabei stets – wie bei allen Level 2+ Lösungen – für die Überwachung des Umfelds verantwortlich.

ZF coDRIVE. Das System kann auf der Autobahn eigenständig die Spur wechseln. Dank fortschrittlicher ● Einen Schritt weiter geht. Das System kann auf der Autobahn eigenständig die Spur wechseln. Dank fortschrittlicher Routenplanung und Lokalisierung weiß es, an welcher Ausfahrt das Auto auf- oder abfahren soll. Zusätzliche Kameras behalten dabei den 360°-Überblick übers Verkehrsgeschehen.