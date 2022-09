Skoda will seine Elektro-Palette um ein neues Einstiegs-SUV erweitern. Damit wollen die Tschechen sich unterhalb des bei Kunden sehr beliebten Enyaq positionieren. Denn: Mit einem Basispreis von 42.100 Euro ist dasnicht besonders günstig. Da ist noch Luft für einen preiswerteren Einstieg. AUTO BILD hat den elektrischen Karoq -Bruder zeichnen lassen.

In Kooperation mit

Enyaq

Optisch könnte sich das Kompakt-SUV an der kürzlich vorgestellten Studie Vision 7S orientieren – was besonders die steil aufgestellten Scheinwerfer im T-Design, die sich in einem durchgehenden Band quer durch die Front ziehen, und dem darüber liegenden Grill zeigen. Das Heck dürfte sich den kleineren Abmessungen anpassen, und etwas steiler ausfallen als beim