Offiziell ist bereits, dass das Enyaq Coupé gegenüber seinen Plattform-Brüdern Audi Q4 e-tron Sportback und VW ID.5 einen besseren cw-Wert haben wird. Während die Kollegen aus Wolfsburg und Ingolstadt auf 0,26 kommen, erreicht der Skoda 0,234 – das dürfte sich positiv auf die Reichweite auswirken. Die WLTP-Reichweite des regulären Enyaq liegt je nach Antrieb und Akku bei bis zu 541 Kilometern. Die Versionen mit großer Batterie wird es auch abfallender Dachlinie geben, also denstarken Enyaq Coupé iV 80 mit 77 kWh Strom im Bauch oder die auch in der Coupékarosserie erhältlichemit Extramotor an der Vorderachse und bis zu. Daneben wird das 60er-Modell im Showroom stehen, mit 58-kWh-Batterie und 180 PS . Auf das Einstiegsmodell iV 50 mit reduzierter Leistung und Stromspeicherkapazität verzichten die Tschechen, von derist noch keine Rede, dass sie nachgereicht wird, ist aber nicht unwahrscheinlich.