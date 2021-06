Skodas kleiner Dauerbrenner glänzt mit Erstwagenqualitäten und gutem Werterhalt. Beim TÜV bekommt das jüngere Modell die deutlich besseren Noten. Die wichtigsten Infos für Gebrauchtwagenkäufer aus dem AUTO BILD TÜV-Report!



Bauzeit: 2014 bis heute

Motoren: 60 PS (1.0) bis 125 PS (1.4)

Preis: ab 4800 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2014): fünf Sterne

Viel! Der Komfort reicht in die nächsthöhere Klasse, die Sitze sind recht ordentlich, das Fahrwerk gibt sich handlich und präzise.Zwar hat Skoda mit dem R5 einen Fabia für Rallyes homologiert, doch in der Serie gab es nur kurz ein Sondermodell (125 PS). Vielfahrer schauen seit dem Facelift 2017 in die Röhre, da verschwanden die letzten 1.4 TDI (90/105 PS) aus dem Sortiment.

Bauzeit: 2007 bis 2014

Motoren: 60 PS (1.2) bis 180 PS (RS)

Preis: ab 1200 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2007): vier Sterne

Die Motoren kommen langsam in die Jahre, an Pumpe-Düse-Dieseln schlagen die Injektoren ein oder werden undicht; am 1.2-Benziner gehören je nach Fahrprofil die Steuerketten zu den Verschleißteilen.Und der starke 180-PS-Motor überfordert auf Dauer die Doppelkupplung. Am wenigsten Ärger machen die Saugmotoren.