● Karoq Facelift zum Modelljahr 2022

● drei Benziner und zwei Diesel mit 110 bis 190 PS

● kein Plug-in-Hybrid

● dezente optische Veränderungen

● Virtual Cockpit serienmäßig

● Preise ab schätzungsweise 24.500 Euro



Dasdes Skoda Karoq fälltaus. Die größten Veränderungen gibt es an der Front. Derträgt senkrechte Doppelrippen. Angrenzend gibt es für den Karoq(auf Wunsch erstmals mit). Der Lufteinlass unterhalb des Nummernschilds ist ebenfalls neu designt und mündet in angedeuteten Air Curtains. Der cW-Wert beträgt 0,30, denn beim Facelift hat Skoda den Luftwiderstand um neun Prozent verringern können. Anteil daran haben auch der in Wagenfarbe lackierte Dachkantenspoiler und die(17 bis 19 Zoll).

Abgesehen von, die serienmäßig in Voll-LED ausgeführt und ab der Ausstattungslinie "Ambition" mit dynamischen Blinkern ausgestattet sind, einem neuen Einsatz in der Heckschürze und den zwei frischen Außenfarben "Phoenix Orange" (vom neuen Fabia bekannt) und "Graphit Grau" gibt es optisch keine Neuerungen. Mit 4,39 Metern (+ 1cm) Länge und 1,84 Metern Breite bleiben die. Der Radstand beträgt 2,64 Meter (2,63 Meter bei den Allradversionen) und dasgibt Skoda mitan. Mit den bekannten Varioflex-Sitzen erhöht sich der Stauraum auf 588 bis 1605 Liter (umgeklappte Rücksitze) beziehungsweise 1810 Litern bei ausgebauten Sitzen.

Zoom Neu ist das optionale Eco-Paket mit Sitzbezügen aus veganen und recycelten Materialien.



Neu ist dasmit veganen Sitzbezügen, die sich haptisch kaum von anderen Ledernachbildungen unterscheiden aber aus recycelten PET-Flaschen hergestellt werden. Teile der Sitze sowie die Armlehnen sind zudem in Mikrofaser Suedia im Farbton "Mokka-Braun" ausgeführt. Diewurde um den Fondund das war's, mehr hat sich im Innenraum des Facelifts nicht getan. Das Platzangebot ist, nach wie vor, sehr gut und die Materialauswahl passt. Die, so steht der Travel Assist in Zukunft in zwei unterschiedlichen Versionen in der Aufpreisliste wobei Skoda schon mal vorwarnt, dass einige der Assistenzsysteme erst später im Jahr 2022 erhältlich sein werden. Der Grund ist auch hier der Chipmangel.