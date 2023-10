Der Skoda Kodiaq steht auf der MQB-evo-Plattfom

Der Kofferraum wächst in allen Varianten



Genug von Design und Kofferraum, steigen wir doch gleich mal ein. Keine große Überraschung: Der Innenraum ist vorne wie hinten sehr geräumig. Die dritte Sitzreihe soll durch die 6,1 Zentimeter längere Karosserie mehr als neun Zentimeter Kopffreiheit hinzugewonnen haben. Beim ersten Check hatten wir einen Fünfsitzer, konnten dieses Details also noch nicht überprüfen. Was sich sicher sagen lässt: Auf dem Fahrersitz ist für jede Körpergröße genügend Platz.

Neue "Smart Dials" im Innenraum



In der Mitte des Cockpits ist in der Basisversion ein 10,4 Zoll großes Infotainment-Touchdisplay angebracht. Optional kann man sich auch für einen 13-Zoll-Monitor entscheiden. Beide Displays sind frei stehend. Darunter wartet es dann eine echte Neuerung: die Skoda Smart Dials, drei drehbare Regler mit integriertem Display und einem Durchmesser von jeweils 32 Millimetern. Eine gute Lösung, um digitale Anzeigen mit analogen Bedienelementen zu kombinieren.

Über zwei Liter Stauraum in der Mittelkonsole



Weiter unten in der Mittelkonsole findet sich ein Fach, in dem zwei Smartphones induktiv und gekühlt geladen werden können. Generell ist die Mittelkonsole mit 2,1 Liter Stauraum und zwei Becherhaltern sehr geräumig. Das hat auch seinen Grund, denn der Gangwahlschalter ist an die Lenksäule gewandert. Daran muss man sich zwar erst mal gewöhnen, aber der gewonnene Platz sollte das wieder wettmachen.

Der Kodiaq kommt erstmals auch als Plug-in-Hybrid



Den neuen Skoda Kodiaq gibt es in fünf Antriebsvarianten: zwei Benziner, zwei Diesel und erstmals auch ein Plug-in-Hybrid, allesamt mit 7-Gang-DSG. Der kleinere Benziner kommt als Mildhybrid – der 1.5 TSI (mHEV) liefert eine Leistung von 150 PS an die vorderen Räder. Der größere Benziner ist ein 204 PS starker 2.0 TSI mit Allradantrieb. Als Diesel kommt der 2.0 TDI zum Einsatz – in der kleineren Variante mit 150 PS, der stärkere leistet 193 PS und treibt alle vier Räder an.