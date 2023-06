Die Mischung aus wenigen festen Tasten, variabel belegbaren Drehregler-Bediengruppen für den Berührbildschirm, dem großen Head-up-Display und vor allem dem an die Lenksäule gesetzte Gangwahlhebel gefällt uns, hinterlässt einen fein komponierten Eindruck – der Kodiaq könnte so auch in der Oberklasse mitfahren (nicht vergessen: technisch ist das Schiff ja über die Konzernplattform immer noch ein VW Golf ).