Bauzeit: seit 2017

Motoren: 125 PS (1.4 TSI) bis 245 PS (2.0 TSI RS)

Preis: ab 20.000 Euro

Insassensicherheit (Euro-NCAP-Crashtest 2017): 5 Sterne

Kodiaq

Scout

Motor

Ausgewogen fahren mitdank serienmäßigem Einstellfahrwerk und vielen pfiffigen Detaillösungen. Die, der Kofferraum übertrifft fast alle Kombis . Im Dauertest von AUTO BILD, in dem ein4x4 mit dem 190-PS-TDI quer durch Europa gejagt wurde, gab es am Ende die Note 2+ . Warum nicht besser? Weil sich kurz vor Testende erst derund kurz danach noch Fehler im Steuergerät der Dämpferregelung für derben Abrollkomfort sorgten. Ohne Beanstandungen blieben dagegen derund das in der Vergangenheit immer wieder kritisierte DSG-Getriebe