Statt des Skoda-Logos schmückt der Markenname nun in Einzelbuchstaben das Heck der SUVs.

Derersetzt den bisherigen Totwinkelwarner. Dank Radar steigt der Radius, in dem das Auto andere Fahrzeuge im Toten Winkel erkennt, von 20 auf 70 Meter. Beim Beschleunigen ist das System ab 15 km/h aktiv, beim Bremsen bis zu einer Geschwindigkeit von zehn km/h. Wer sein Kreuzchen beim Seitenassistent setzt, erhält automatisch auch den: Beim rückwärts ausparken werden Objekte angezeigt, die sich hinter dem Auto bewegen. Mit dem Modelljahr 2020 ist auchdaserhältlich, außerdem hat Skoda denverbessert. Im Schlüssel befindet sich jetzt ein Bewegungssensor, der das Funksignal nach 15 Minuten ausschaltet, wenn der Schlüssel nicht bewegt wird. So will Skoda verhindern, dass das Signal abgefangen wird und zum Einbrechen ins Auto genutzt wird.