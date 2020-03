uch 2020 gibt es bei Skoda wieder ein Azubi-Auto. Ein Team mit 20 Auszubildenden haben sich in diesem Jahr für ein besonders ambitioniertes Projekt entschieden:Zwei Skizzen zeigen jetzt, in welche Richtung das Ergebnis gehen soll!

Der Innenraum des Scala Spider scheint recht nah an der Serienversion zu sein.

Auf der ersten Skizze ist das geplante Azubi-Auto von schräg hinten zu sehen.B- und C-Säulen werden entfernt, vorne bleibt nur noch ein schmaler Scheibenrahmen übrig. Auch die Rückbank entfällt, der Scala Spider wird ein Zweisitzer. Die Designskizze lässt vermuten, dass die Karosserie verkürzt wird. Die Kopfstützen der Vordersitze münden in zwei ordentliche Speedster-Höcker.Die neu gestaltete Heckschürze lässt das Showcar dank eines durchgehenden Reflektors breiter wirken als den regulären Scala. Das optische Highlight hier dürfte aber das mittig platzierte, sechseckige Endrohr sein.Die zweite Skizze zeigt den Innenraum. Dort scheint sich kaum etwas im Vergleich zum Serien-Scala zu ändern – nur die rote Ziernaht am Lenkradkranz kennen wir so noch nicht. Das Azubi-Auto Skoda Scala Spider soll im Juni 2020 vorgestellt werden.