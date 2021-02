Dem Superb gelingt das Kunststück, als Fünfjähriger erheblich öfter ohne erkennbare Mängel durch die HU zu kommen als nach drei Jahren. Das liegt nicht etwa an nachlassender Qualität, sondern am Wechsel in pflegende Hände nach 36 Monaten im Außendienst. Deshalb ist der solide Tscheche trotz einiger roter Felder im Diagramm eine Empfehlung wert.