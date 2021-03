Mehr Entertainment auf Ihrem Fernseher dank Sky Q: Neben klassischen Fernsehsendern empfangen Sie mit Sky Q exklusive Sky Sender, haben Zugriff auf tausende Filme und Serien auf Abruf und nutzen kostenlos die große Auswahl an Premium-Apps. Das nervige Wechseln zwischen Live-Fernsehen und Streaming-Apps auf dem Fernseher sind passé, denn mit Sky Q regeln Sie alles mit nur einer Fernbedienung.

S ky Q: Ihr Fernsehen vereint an einem Ort

Mit Sky Q erhalten Sie einen UHD-fähigen Receiver neuester Generation, den Sie einfach per WLAN mit dem Internet verbinden. Der Sky Q Receiver empfängt sowohl alle Free-TV-Programme, Formel 1 und weitere Sportevents, Film- und Serien-Hits aus Sky Entertainment Paket sowie die beliebtesten Apps mit Zugriff auf die Mediatheken von ARD, ZDF und vielen weiteren Sendern. Und das alles von zu Hause oder mit Sky Go auch von unterwegs.

Sky Q: Fernsehen, Streaming und Apps

Das Sky Q Angebot ist ähnlich wie lineares Fernsehen: Sky Q bietet Ihnen die Sky-Sender auf festen Programmplätzen, auf denen Sie wie zu festen Uhrzeiten Serien, Filme und Sportevents schauen. Allerdings lassen sich mit Sky Q Filme und Serien dank Sky On Demand auch zu einem späteren Zeitpunkt anschauen . Dieses Feature ermöglicht Ihnen die Inhalte zu jeder Tages- und Nachtzeit anzuschauen. Direkt nach ihrer Premiere stehen die neuen Filme und Serien per Sky On Demand auf Abruf bereit. Aber auch auf Free-TV müssen Sie natürlich nicht verzichten. Der Sky Q Receiver empfängt die Sender einfach Zum Angebot Sky Q + 4K-Receiver für nur 12,50 Euro/Monat per Satellit oder Kabelanschluss.

Sky Q : Die wichtigsten Features

Apps und Mediatheken: Mit nur einer Fernbedienung direkter Zugriff auf die beliebtesten Mediatheken und Apps wie Netflix, Amazon Prime Video oder DAZN – die volle Vielfalt an einem Ort.

Sky Go: Smartphone, Tablet sowie PC/Mac – Ihr Sky Programm schauen Sie, wo Sie möchten.

Aufnehmen: Bis zu 800 Stunden Programm aufnehmen und ansehen, wann Sie möchten.

Restart: Bereits laufenden Inhalt einfach neu starten.

Sprachsteuerung: Nie ging es schneller, Inhalte zu finden, die Sie sehen möchten.

Kids Mode: Einfach aktivieren, damit Kinder nur Inhalte im Kids-Bereich anschauen können.

Sky Shop: Die neuesten Blockbuster als Erster sehen. Jede Woche brandaktuelle Highlights noch bevor die DVD oder Blu-ray im Handel verfügbar ist. Z um Leihen oder Kaufen.

Erleben Sie Filme und Serien in 4K-Qualität

Haben Sie einen 4K-Fernseher, sehen Sie mit Sky Q Filme und Serien in UHD-Qualität. Sky hat sein 4K-Portfolio um zahlreiche Inhalte erweitert. Mittlerweile bietet Sky Q mehr als 80 Filme und einige Sky Originals Serien in 4K-Qualität. In Zukunft baut Sky das Angebot an Sendungen in Ultra-HD-Auflösung (3840x2160 Pixel) gezielt weiter aus. Mit einem verbundenen Netflix-Account kann sich die Auswahl an Inhalten wirklich sehen lassen.

Dank Sky Go nichts mehr verpassen

Sky Go macht's möglich: Zudem lassen sich alle Inhalte mit Sky Q auch unterwegs streamen. Dann liefert Sky Ihnen die Inhalte nicht über den TV-Anschluss, sondern übers Internet mit der Sky Go App. So empfangen Sie Sky-Programme auch unterwegs auf dem Smartphone oder Tablet, aber ebenso zu Hause am Computer. Über Sky Go schauen Sie sowohl die festen Sky-Sender, die ein lineares Programm ausstrahlen, als auch die Inhalte von Sky on Demand. Sky Go bietet also alle Vorteile von Sky Q – nur eben für unterwegs.

Der Sky Top-Deal im Überblick