Wer zum ersten Mal Smart forfou r fährt, ist oft überrascht vom üppigen Platzangebot. Aber auch beim TÜV spielt der kleine Viertürer in einer Liga mit den Großen.

Ein etwas aufgepeppter Renault Twingo , gebaut von deren Tochter Revoz in Slowenien. Dass die Franzosen und nicht mehrbei der Entwicklung den Hut aufhatten, wird an vielen billigen Details deutlich.Im Gegensatz zum ersten forfour aus dem Jahr 2004 sitzt der Motor nun hinten, das erlaubt viel Einschlagwinkel der Vorderräder und nur neun Meter Wendekreis. Außerdem gibt es endlich ein Kupplungspedal und ein exakt zu schaltendes Fünfganggetriebe, ein etwas träges Doppelkupplungsgetriebe gegen Aufpreis.

electric drive

Zwei Erwachsene und zwei Kinder in Würde transportieren. Allerdings nicht sehr weit, der Tank fasst nur 28 Liter (gegen Aufpreis 35), und die Motoren sind nicht gerade sparsam. Reichweite : 155 km – was ihn eher für die Stadt prädestiniert. Dabei sind mit dem forfour an sich auch Langstrecken vorstellbar; vor allem der 0,9-l-Turbo macht mit 90 PS durchaus Laune, und auch der Fahrkomfort limitiert das Fernweh nicht.