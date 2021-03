Bauzeit: 2014 bis heute

Motoren: 61 PS (1.0) bis 109 PS (Brabus)

Preis: ab 4500 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2014): 4 Sterne

Bauzeit: 2007 bis 2014

Motoren: 45 PS (cdi) bis 98 PS (Brabus)

Preis: ab 1300 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2007): 4 Sterne

Der Kleine zeigt sich hier groß: Die Werte von Achsaufhängung, Federn und Dämpfern sowie Lenkanlage und -gelenken liegen unter den Quoten anderer TÜV-Prüflinge. Rost bleibt im Rahmen und bewegt sich auf durchschnittlichem Niveau.Insgesamt befriedigend. Fehlgeleitetes Abblendlicht monieren die Prüfer bei beiden Modellen überproportional häufig. Am Typ 451 auch die hintere Beleuchtung. Das vordere Licht und die Blinkanlage sind besser als der Klassenschnitt. ( Mehr zum Smart Fortwo: alle Generationen, News und Videos Die Bremsanlage altert langsam, der. Bei Bremsscheiben und -schläuchen sind es gar keine. Die Bremsleitungen werden am elfjährigen Typ 451 fast doppelt so oft wie im Schnitt moniert.Ausgerechnet in der Ökobilanz gibt’s die rote Karte: Ölverlust ist beim alten Smart ein Problem, Rost an der Auspuffanlage und Motormanagement-Mängel bei beiden. Die Note 5 kassieren die Siebenjährigen.