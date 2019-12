Wer eingeladen ist, kann künftig den smart für seine Fahrten anfragen, nutzen und anschließend bewerten. Der Besitzer kann das Auto entweder automatisch freigeben oder manuell und behält dabei immer die volle Kontrolle über seinen smart

.

Die freien Zeiten legt dabei allein der Besitzer fest. Dann weist die App dem Nutzer den schnellsten Weg zum smart, wo digitale Zugangstechnik den Wagen öffnet. Wie sicher dieses System funktioniert, hat es bei

Wie wäre es mit einer Probefahrt? smart ready to share

SHARE NOW (ehemals car2go) längst bewiesen: Die bewährte Technologie öffnet und schließt zuverlässig viele tausend smart – jeden Tag.Der Fahrzeugschlüssel selbst bleibt dabei übrigens stets im Auto. Er steckt in einer speziellen Halterung im Handschuhfach. Erst nach einer kurzen Bestätigung per App kann der Nutzer den smart starten. Ohne diese Meldung blockt die Wegfahrsperre das Auto: Allein mit dem Fahrzeugschlüssel lässt sich kein "ready to" smart bewegen.Viel Sicherheit also, mit der die smart Lösung überzeugt. Auch für die Rückgabe gibt es eine durchdachte Lösung: Abstellen darf der Nutzer den smart in einem Bereich, den der Besitzer vorher festgelegt hat. Sobald der Wagen wieder per App verschlossen ist, zeigt das System den neuen Status an. Jetzt kann, falls eine Bezahlung vereinbart war, der Fahrzeugbesitzer den entsprechenden Betrag anfordern.So einfach regelt der Service " ready to share " das Teilen eines smart. Nicht nur für Freunde und Familie ist das eine tolle Idee, auch Büro- und Geschäftspartnern oder Unternehmen eröffnet das System neue Möglichkeiten eines richtig cleveren, persönlichen Carsharings. Alles, was es dazu braucht, ist ein smart mit dem "ready to"-Modul, das als Option bestellbar ist. Mit ihm wird der smart zum vollwertigen Connected Car mit Online-Zugang – und einer Menge Optionen über " ready to share " hinaus.