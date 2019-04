Sommerreifen: Testsieger 2019

Sommerreifen

"Von O bis O" – also von Ostern bis Oktober – lautet die Faustformel für den Zeitraum, in dem das Auto mitausgerüstet sein sollte. Denn nur bei Schnee, Glätte und niedrigen Temperaturen sind Winterreifen den Sommer-Spezialisten überlegen. Außerhalb der kalten Jahreszeit ermöglichenunter anderem kürzere Bremswege und damit mehr Sicherheit. Nur wer mitunterwegs ist, spart sich den saisonalen Reifenwechsel , denn diese bieten als Kompromisslösung zwischen Winter- undbei allen Witterungen akzeptable bis gute Leistungen. So oder so – sind dieabgelaufen oder zu alt, müssen neue her. Die gesetzlich geforderte Mindestprofiltiefe beträgt 1,6 Millimeter. AUTO BILD empfiehlt jedoch, Reifen spätestens bei einem Restprofil von zwei Millimeternauszutauschen. Unabhängig vom Restprofil sollte auch auf den Zustand derund das Produktionsalter geachtet werden. Bilden sich etwa Risse im Gummi, ist es höchste Zeit für neue. Das Alter vonlässt sich an der sogenannten DOT-Nummer ("Department of Transportation") erkennen. Die letzten vier Ziffern der Nummer geben den Produktionszeitraum an – lauten die Ziffern etwa "0118", wurde derin der ersten Woche des Jahres 2018 hergestellt. Sind dieälter als zehn Jahre, sollten sie ausgetauscht werden.