Hier stimmt einfach das Gesamtpaket: Präsenz, Power und Performance, dazu ein Top-Preis (UVP ab 12.900 Euro*). Das macht den Streetfighter GSX-S1000 von Suzuki zum perfekten Begleiter für alle, die es sportlich mögen, dabei aber nicht auf optimale Fahrbarkeit und Komfort verzichten möchten.



Probefahrt gefällig? Das haben die MotoGP-Piloten Joan Mir (24) und Alex Rins (26) bereits übernommen – auf der Rennstrecke und auf der Straße.

Das neue Design



Scharfe Linien und Kanten, dazu sechseckige LED-Scheinwerfer, das ist das Gesicht der neuen GSX-S1000. Aggressiver als in der Vergangenheit mit schlanker Front und muskulös wirkendem Tank ist sie ein echter Streetfighter. Dazu gibt es den passenden Farbcode: Verfügbar ist sie in Matt Grau, Blau und Schwarz.



Rennfahrer Rins: „Die kleinen Flügel an den Seiten erinnern an die MotoGP. Es sieht super aggressiv aus.“

Trotzdem ist die GSX-S1000 ein Motorrad für den Alltag . Dem Weltmeister von 2020, Joan Mir, gefällt genau das: „Es ist ein Motorrad für Leute, die nach einem Bike für jeden Tag suchen, aber sportlich und mit Charakter.“

Was steckt drin im Power-Paket?

Die Leistung wird von einem High-Performance 999 cm³-Viertakt-DOHC-Reihenvierzylinder mit Flüssigkeitskühlung geliefert, der die DNA eines erfolgreichen Superbikes geerbt hat. Dieser für den Straßeneinsatz adaptierte Motor profitiert vom Know-how, das über Jahrzehnte bei der Entwicklung der GSX-R1000 gesammelt wurde.





Rins über das 152-PS-Paket: „Es ist toll, weil es Stabilität bietet und schnell bei den Richtungsänderungen ist. Ich habe es auf der Rennstrecke und auf der Straße probiert und war sehr happy damit.“



Zoom Die neue Suzuki GSX-S1000 überzeugt mit neuem Design, Sportlichkeit und Charakter





Viele Features fürs gute Fahrgefühl

Die neue GSX-S1000 hat ein gutes Preis-Leistungs-Paket, das auch mit vielen Features aufwartet:

• Ride-by-Wire (E-Gas)

• Drei Fahrmodi für Rennstrecke, Tour oder Alltag

• Fünfstufige Traktionskontrolle

• Bidirektionales Quick-Shift-System

• Suzuki Clutch-Assist-System

• Suzuki Easy-Start-System



Technische Daten Suzuki GSX-S1000 (2022) Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Leistung/Hubraum Abzweigung Abzweigung Maximales Drehmoment Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung CO2-Emission Abzweigung Abzweigung Kraftstoffverbrauch Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Leergewicht vollgetankt Abzweigung Abzweigung Zuladung (bei Serienausstattung) Abzweigung Abzweigung Länge / Breite / Höhe Abzweigung Abzweigung Preis Abzweigung 4-Zylinder 4-Takt Reihenmotor 112 kW (152 PS)/ 999 cm³ 106 Nm / 9.250 min über 200 km/h 122 g/km 6,1 l/100km 810 mm 214 kg 190 kg 2115 mm / 810 mm / 1080 mm UVP ab 12.900 Euro*

*Ein Angebot von Suzuki Motorrad Deutschland