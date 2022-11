Die Show "eBay sucht den Superschrauber " ist das Highlight und die härteste Schrauber-Show Deutschlands. In der monatlichen Challenge tritt ein Hobby-Schrauber-Duo gegen zwei gnadenlose Jurymitglieder der Show an, um eine knallharte Herausforderung wie etwa den Austausch einer Zylinderkopfdichtung zu bestreiten. Diese Show ist das Flaggschiff des neuen Kanals und wendet sich an ein breites Publikum. Teilnehmer haben die Chance auf den Gewinn von 5.000 € und den Gewinn eines Oldtimers im Wert von ca. 10.000 €.