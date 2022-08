Etrusco Vanlife Days vom 16. September bis 16. Oktober 2022 erfahren Sie bei teilnehmenden Händlern alles, was Sie rund um Reisemobile wissen wollen. Auf jede Frage erhalten Sie eine Antwort, die Sie weiterbringt. Das will Etrusco ändern: Bei denerfahren Sie bei teilnehmenden Händlern alles, was Sie rund um Reisemobile wissen wollen. Auf jede Frage erhalten Sie eine Antwort, die Sie weiterbringt.

Mit der Van-Klasse bietet Etrusco ein cleveres, interessantes Format: Die Fahrzeuge sind schlank und handlich, bieten dabei jedoch enorm viel Raum



Stil und Desgin zu atraktiven Preisen



Das beginnt bereits mit der Überlegung, welches Fahrzeugformat zum eigenen Anspruch am besten passt. Kein Problem, schließlich findet sich im Etrusco-Programm die komplette Typenpalette vom smarten Kastenwagen bis zum großzügigen Teilintegrierten. Mit dabei ist ein sehr modenes, spannendes Format: Vans, die so schlank und handlich sind wie ein Kastenwagen, doch viel mehr Raum und Möglichkeiten anbieten. Was das Geheimnis dahinter ist, entdecken Sie ebenfalls bei den Etrusco Vanlife Days.

Etrusco setzt auf Stil und Design zu attraktiven Preisen. Alles Wichtige zeigen Händler bei den Etrusco Vanlife Days vom 16. September bis 16. Oktober 2022 - beste Beratung inklusive





Vor Ort können Sie zudem verschiedene Camper-Kategorien direkt vergleichen. Sogar die spannenden Neuheiten der 2023er-Saison auf Ford-Basis stehen schon bereit, vom Campervan CV 600 DF über die Vans V 5.9 SV und V 6.6 DF bis zum Teilintegrierten T 6.9 SF und T 7.3 SF.

Welcher davon zu Ihrem Lebensstil am besten passt, finden Sie bei den Entrusco Vanlife Days schnell heraus: Etrusco-Händler sind ausgewiesene Experten mit viel Camping-Erfahrung. Aus gutem Grund setzen sie auf die junge, aufstrebende Marke, die auf großen handwerklichen Traditionen und bestem, modernen Design aufbaut. Sie freuen sich auf ihren Besuch - und halten einige italienische Überraschungen für Sie bereit.

Etrusco verlost gemeinsam mit AUTO BILD REISEMOBIL eine geniale Testreise



Reise zu gewinnen

Etrusco verlost gemeinsam mit AUTO BILD REISEMOBIL eine geniale Testreise: Fahren Sie mit einem Etrusco sieben Tage durch Italien! Dazu stehen viele weitere Preise bereit. Eine Teilnahme ist nur vor Ort beim Händler im Rahmen der Vanlife Days möglich.