Neue Heiz-Maßstäbe mit dem Truma Combi D

Stellen Sie sich einen regnerischen und windigen Tag in Ihrem Camping-Urlaub vor und der Hund möchte raus, oder Sie müssen noch Ihr Hab und Gut in Sicherheit bringen. Wie toll ist es dann, nach getaner Arbeit, die nassen und kalten Klamotten auszuziehen, in das warme Freizeitmobil zu steigen und unter eine heiße Dusche zu springen. Die nächste Generation der Combi D schafft Ihre perfekte Wohlfühltemperatur und heizt das Wasser für die Dusche bereits vor. Und das ressourcenschonend, flexibel in der Energiewahl und zentral steuerbar.