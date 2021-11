Egal, ob Sie mit der ganzen Familie sicher durch den Winter fahren wollen oder im Sommer Europa per Auto erkunden möchten: Im Auto Abo von VW FS findet sich sicher das richtige Modell.

jeder Lebensphase exakt das Auto nutzen zu können, das perfekt passt, war lange nur mit viel Kosten und Aufwand möglich. Oder es f

orderte enorme Einschränkungen, denn weder Sharing, Mieten noch Leasen können hohe Flexibilität mit maximaler Zuverlässigkeit und Kostenkontrolle kombinieren – Kaufen erst recht nicht. Daher liegen Auto Abos voll im Trend. Mit ihnen sind Autos so simpel zum Fixpreis verfügbar wie die Lieblingsserien im Streaming-Portal oder das frische Gemüse in der Bio-Kiste. I

nzwischen führen einige Anbieter spezielle Auto Abos im Programm. Mit vielen individuellen Vorteilen punktet dabei das seit September 2020 erhältliche Paket von Volkswagen Financial Services, kurz VW FS | Auto Abo . Verfügbar sind ausschließlich top gepflegte junge Gebrauchte, mit konvetionellem Antrieb sowie Elektroautos, in unterschiedlichen Fahrzeugklassen, mit variabel wählbaren Laufzeiten und ohne ständiges Kümmern – weder Kfz-Steuer noch Termine für Wartung oder Hauptuntersuchung fallen an. Kurz gesagt: Dieses Auto Abo ist nicht nur bequem, sondern auch für jeden Auto-Liebhaber enorm reizvoll, weil er für seinen Anspruch stets die passende Fahrzeugklasse wählen kann.