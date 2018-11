Sprit ist wieder teuer – und das wird wohl noch einige Zeit so bleiben. Ein wichtiger Grund: Der Rhein hat zu wenig Wasser für die Tankschiffe. So können Sie an der Zapfsäule sparen!

ein Liter Diesel Anfang Oktober im bundesweiten Schnitt noch 1,34 Euro, so waren es Ende des Monats 1,42 Euro. Superbenzin E10 verteuerte sich im Laufe des Monats nach Daten des Mineralölwirtschaftsverbandes (MWV) von 1,49 Euro auf 1,53 Euro je Liter. Der Verbraucherinformationsdienst Benzinpreisuche Preise suchen und clever sparen aktuelle Preise ohne Anmeldung

Preisalarm-Benachrichtigung Sorte wählen Diesel Super E10 Super E5 SuperPlus Premium Diesel LKW-Diesel Autogas Erdgas Bioethanol Bio-Diesel Pflanzenöl Zweitakt AdBlue (dpa/cj/mas) Trotz gesunkener Rohölpreise: Sprit bleibt in Deutschland vermutlich noch einige Zeit teuer. KosteteAnfang Oktober im bundesweiten Schnitt noch 1,34 Euro, so waren es Ende des Monats 1,42 Euro.verteuerte sich im Laufe des Monats nach Daten des Mineralölwirtschaftsverbandes (MWV) von 1,49 Euro auf 1,53 Euro je Liter. Der Verbraucherinformationsdienst clever-tanken.de (ein Beteiligungsunternehmen des Axel Springer Auto Verlags) ermittelte für den Durchschnitt des gesamten Monats mit 1,38 Euro (Diesel) und 1,51 Euro (Super) einen Stand, so hoch wie seit gut vier Jahren nicht mehr.

Trockener Rhein bringt Nord-Süd-Gefälle

Ein Tankschiff auf dem Rhein: Mit 79 Zentimetern fiel der Pegelstand des Stroms im Oktober 2018 sogar unter die 81 Zentimeter aus dem Jahr 2003. Trockenheit, die seit dem Frühjahr die Pegelstände der Flüsse immer tiefer sinken ließ. Vor allem der Rhein und seine Nebenarme spielen eine wichtige Rolle für die Versorgung Deutschlands mit Öl. Hier liegen zum Teil riesige Raffinerien, die durch Rohrleitungen Rohöl empfangen. Die fertigen Produkte werden mit Binnenschiffen in Tanklager an den Flüssen transportiert und dann mit Bahn und Lkw zu den Konsumenten. Doch die Schiffe können wegen der niedrigen Wasserstände auf den Flüssen nur noch halb so viel oder noch weniger Benzin, Diesel und Heizöl transportieren wie gewohnt. Ersatz zu schaffen auf Schiene und Straße ist schwierig und teuer. Die Produkte kommen daher nicht zum Kunden oder allenfalls zu deutlich höheren Preisen. Das bekommen die Autofahrer vor allem im Süden zu spüren. In Karlsruhe etwa kostet ein Liter Super derzeit 1,56 Euro, in Rostock nur 1,44 Euro. Der Norden ist beinahe überversorgt und nicht angewiesen auf die Binnenschifffahrt, im Süden hakt es an allen Ecken und Enden. Der MWV kann nach eigenen Angaben noch nicht sagen, wann sich die Situation entspannt. Auch bei Regen steigen die Pegel der Flüsse nur langsam. Spritverbrauch zu hoch: Die wichtigsten Gründe zur Galerie Neben einiger politischer Ursachen ist der Hauptgrund die allgemeine. Vor allem der Rhein und seine Nebenarme spielen eine wichtige Rolle für die Versorgung Deutschlands mit Öl. Hier liegen zum Teil riesige Raffinerien, die durch Rohrleitungen Rohöl empfangen. Die fertigen Produkte werden mit Binnenschiffen in Tanklager an den Flüssen transportiert und dann mit Bahn und Lkw zu den Konsumenten. Doch die Schiffe können wegen der niedrigen Wasserstände auf den Flüssen nur noch halb so viel oder noch weniger Benzin, Diesel und Heizöl transportieren wie gewohnt. Ersatz zu schaffen auf Schiene und Straße ist schwierig und teuer. Dieoder allenfalls zu deutlich höheren Preisen. Das bekommen. In Karlsruhe etwa kostet ein Liter Super derzeit 1,56 Euro, in Rostock nur 1,44 Euro. Der Norden ist beinahe überversorgt und nicht angewiesen auf die Binnenschifffahrt, im Süden hakt es an allen Ecken und Enden. Der MWV kann nach eigenen Angaben noch nicht sagen, wann sich die Situation entspannt. Auch bei Regen steigen die Pegel der Flüsse nur langsam.

Preisverhalten am Tag beobachten

am teuersten zu diesen Zeiten: frühmorgens, mittags, am späten Nachmittag ab 17 Uhr und nachts. Günstig ist er hingegen vor allem in den Abendstunden zwischen 18 und 20 Uhr. Ranking: Testverbrauch SUVs und Pick-ups zur Galerie Autofahrer sollten daher neben den teils großen Differenzen zwischen einzelnen Tankstellen auch das geänderte Preissetzungsverhalten im Tagesverlauf im Blick haben. Clever-Tanken-Geschäftsfüher Steffen Bock: "Die alte Regel, dass Tanken zu Pendlerzeiten günstig ist, gilt nicht mehr. Stattdessen setzt die Mineralölindustrie ihre Preise auch zu Stoßzeiten am Nachmittag hoch – und optimiert so ihre Margen." Nach den Beobachtungen des Experten ist Kraftstoff damit flächendeckend mittlerweilefrühmorgens, mittags, am späten Nachmittag ab 17 Uhr und nachts.

So können Sie beim Tanken sparen!