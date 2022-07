Verschätzt! Für meine Fahrt zum Campingplatz habe ich mehr Zeit benötigt als geplant. Als ich endlich ankomme, ist es fast vollkommen dunkel. Nicht schlimm, denke ich und krame meine Stirnlampe aus der Fahrradtasche. Dank ihres gleißend hellen Lichts mit großem Lichtkegel kann ich die Zeltwiese gut überblicken und mir ein schönes Plätzchen aussuchen. Die Zeltstangen sind schnell ineinandergesteckt, denn anders als bei der Nutzung einer Taschenlampe bleiben meine Hände frei. Das macht Stirnlampen zu einem praktischen Radreise-Begleiter. BIKE BILD hat zehn handliche Modelle getestet.

Knog Bilby 400 Knog Bilby 400 sehr gut (46/50 Punkte) enorm heller Boost-Modus

perfekter Lese-Modus

Preis 59,95 €



Die Knog Bilby 400 hat ein Band aus medizinischem Silikon mit daraus entnehmbarer Lampe. Sie wird ohne Kabel direkt am USB-Plug geladen. Oben sind zwei Tasten. Die eine ist für den Modus, vier gibt es, die andere für die Helligkeitsstufe. Der Boost-Modus ist enorm hell, der weiße Lesemodus ist perfekt, um andere nicht zu blenden und trotzdem genug im Camp zu sehen. Genial! Rotes Licht ist ebenso vorhanden. Im Test erreichte die Knog Bilby 400 die Note "sehr gut" – mit 46 von 50 Punkten.

Sigma Headled II Sigma Headled II gut (37/50 Punkte) sehr helles Lichtbild

unkomplizierte Bedienung

Preis 24,95 €



Unkompliziert und günstig – diese beiden Eigenschaften machen die Stirnlampe von Sigma aus. Per Knopfdruck werden die Helligkeitsstufen durchgeschaltet, beginnend bei der höchsten Stufe mit 120 Lumen. Per Doppeldruck wird der zehnsekündige Boost-Modus mit 180 Lumen aktiviert. Zu unserem Erstaunen gibt diese Lampe trotz ihrer geringen Lumenzahl ein sehr helles Lichtbild ab. Eine Rotlichtfunktion hat sie dagegen nicht. Im Test erreichte die Sigma Headled II die Note "gut" – mit 37 von 50 Punkten.

Auf Radreisen wünschen wir uns handliche, leichte Stirnlampen. Dementsprechend haben wir nur kleine Modelle in den Test aufgenommen und das Gewicht bewertet. 40 Gramm ergaben 10 Punkte, 140 Gramm 5 Punkte. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Tragekomfort. Hier gab es Abzug, wenn die Lampe leicht drückte, bei Bewegung etwas instabil auf dem Kopf saß oder uns beim Tragen selbst geblendet hat.

Natürlich haben wir auch die Helligkeit bewertet – und zwar auf höchster langanhaltender Stufe. Wichtig war uns, wie breit, hell und weit sie leuchten kann. Kurzzeitige Boost-Funktionen mit besonders hellem Licht gingen nicht in die Bewertung ein.

Im Punkt Laufzeit haben wir bei Zimmertemperatur getestet, wie lange die Lampen auf höchster Stufe durchhalten. Drei Stunden ergaben 10 Punkte, eine Stunde 6 Punkte. Allerdings sind nicht nur die Laufzeiten der hohen Stufen, sondern auch die der niedrigen wichtig, schließlich wird beim Campen selten gleißendes Licht benötigt. Hält die niedrigste nutzbare Stufe weniger als 20 Stunden, haben wir 2 Punkte abgezogen.

Zoom So stark sieht die Ausleuchtung der Knog Bilby 400 aus. So breit, weit und hell wie sie leuchtet, lässt sie wenig Wünsche offen.





Der Bewertungspunkt Funktionalität fasst einige Kriterien zusammen. 2 Punkte wurden abgezogen, wenn die Lampe nicht wasserdicht ist, also nicht ins Wasser getaucht werden darf. Einen weiteren Punkt Abzug gab es für eine fehlende helle oder eine fehlende schwache Helligkeitsstufe.

Lassen sich die Lampen nicht stufenlos in der Neigung einstellen, so haben wir erneut 1 Punkt abgezogen. Fehlendes rotes Licht bedeutete 2 entgangene Punkte, genauso wie eine fehlende USB-Ladebuchse. Einstellbare Lichtkegel per Drehkranz honorierten wir mit 1 Bonuspunkt.

Stirnlampen können andere Menschen enorm blenden. Deshalb eignen sie sich nicht zum Radfahren, außer auf abgelegenen Wegen, wo die Wahrscheinlichkeit, auf andere zu treffen, gering ist. Die hohe Blendwirkung stört aber auch im Camp. Zu zweit mit Stirnlampe vorm Zelt zu sitzen, wird schnell zu einer Stresssituation.

Deshalb haben viele Lampen eine Rotlichtfunktion. Zwar sieht man bei rotem Licht weniger, dafür werden andere Menschen nicht so sehr geblendet. Ein weiterer Vorteil des Rotlichts ist, dass die natürliche Nachtsicht erhalten bleibt.

Tatsächlich haben wir nur eine einzige Stirnlampe im Test, die einen Modus bietet, der andere nicht blendet: die Knog Bilby 400. Sie hat auf der Unterseite weiß leuchtende LEDs, eine sogenannte Lesefunktion. Mit dieser kann man sich endlich auch im Dunkeln gegenseitig in die Augen schauen und zudem sehen, was man da gerade gekocht hat.

Rotlicht lockt weniger Insekten an



Sehr praktisch und eine perfekte Lösung, wäre da nicht das Insektenproblem. Die kleinen Tierchen fühlen sich nämlich vom weißen Licht angezogen und flattern deshalb häufig im Gesicht umher. Unangenehm. Hier ist wiederum das rote Licht von Vorteil.

Zoom Wenig nachhaltig: Die Black Diamond Storm 400 wird mit Batterien ausgeliefert – sie ist die einzige im Test ohne Akku.





Nur eine Lampe im Test, die Black Diamond Storm 400, wurde mit Batterien geliefert. Alkali-Batterien, die nicht wieder aufgeladen werden können, sind alles andere als umweltfreundlich. Das Umweltbundesamt schreibt, dass für die Herstellung der Batterien bis zu 500-mal so viel Energie benötigt wird, wie sie uns letztendlich zur Verfügung stellen.

Außerdem ist Strom aus AAA-Batterien 250-mal teurer als aus der Steckdose. Wir empfehlen deshalb für die Nutzung dieser Lampe aufladbare NiMH-Akkus. Auf einer Radreise hingegen möchte man sicherlich kein großes Akku-Ladegerät mitschleppen. Deshalb sind die Modelle mit USB-Anschluss klar im Vorteil.

Fest verbaute Akkus begrenzen die Lampen-Lebensdauer



Akkus wiederum sind Verschleißteile. Bei fünf der getesteten Modelle kann der Akku nicht entnommen und gewechselt werden. Somit sind diese Lampen früher oder später Elektronikmüll.

Auch bei Lupine ist der Akku fest eingebaut, doch lässt sich das Gehäuse aufschrauben. Der Hersteller wirbt damit, jedes Bauteil austauschen zu können. Ein wahrlich sinnvoller Schritt.

Trailrunner, die bei Dunkelheit holprige Pfade laufen, stellen andere Anforderungen an ihre Stirnlampen als jemand, der nur abends ein Zelt aufbauen und anschließend eine Suppe kochen möchte. Sehr helles Licht benötigt Letzterer zumindest in dieser Szene nicht. Deshalb ist die Helligkeit nur einer von vielen unserer Bewertungspunkte.

Petzl Bindi: geringes Gewicht, kleines Packmaß



Privat nutzen wir auf Radreisen häufig die kleine Petzl Bindi, eine der weniger hellen Lampen im Test. Dennoch sind wir mit der Lichtausbeute stets zufrieden. Außerdem nimmt sie im Gepäck kaum Platz weg und wiegt fast nichts. Gewicht und Packmaß, beides starke Argumente für Radreisende.

Zoom Vorteil Petzl: Die Bindi hat zwar nicht das hellste Licht. In Sachen Packmaß und Gewicht ist sie aber unschlagbar.



Hinzu kommt, dass helle Lampen viel Strom benötigen und sich die Laufzeiten dadurch enorm verkürzen. Strom, der auf Radreisen mit Zeltübernachtung ohnehin häufig knapp ist. Die angegebenen Laufzeiten sollten zudem mit Vorsicht betrachtet werden. Bei Kälte ist der Akku schneller leer – und Akkus verlieren mit der Zeit generell an Kapazität.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Wasserdichtigkeit. Vier der getesteten Modelle sind nur spritzwassergeschützt. Ein Starkregen kann also schon zum Defekt führen.