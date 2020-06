Manche versuchen, aktuell erteilte Fahrverbote. In dieser soll das Bußgeld von 80 auf 100 Euro steigen, dafür sollen aber die Fahrverbote entfallen. Verkehrsrechtsanwalt Uwe Lenhart (Frankfurt/Main) rät betroffenen Autofahrern:Grundsätzlich ist nach § 2 Abs . 1 Strafgesetzbuch (StGB) das zur Tatzeit geltende Gesetz für die Strafbarkeit maßgeblich. Nach § 2 Abs. 3 StGB gilt aber: "Wird das Gesetz, das bei Beendigung der Tat gilt, vor der Entscheidung geändert, so ist das mildeste Gesetz anzuwenden."

Kommt es nach Einspruch gegen einen Bußgeldbescheid zu einer Entscheidung beim Amtsgericht, obwohl der Bußgeldkatalog noch nicht entschärft wurde, bleibt es zunächst beim Fahrverbot. Dann muss der betroffene Autofahrer Rechtsbeschwerde beim Oberlandesgericht einlegen. Die ist immer zulässig, wenn ein Fahrverbot angeordnet wurde (§ 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Ordnungswidrigkeitengesetz). Lenhart: "Wegen der Bearbeitungsdauer müsste es gelingen, dass eine Entscheidung erst nach Entschärfung des Bußgeldkatalogs unter Wegfall des Fahrverbots getroffen wird."

Mit einer Verhaltensschulung kann man einem Führerscheinentzug sogar vorbeugen.

Doch es gibt noch eine andere Möglichkeit, den "Lappen" zu behalten. Denn es liegt durchaus im Ermessensspielraum eines Richters, einezu machen. Gute Chancen auf eine Ausnahmeregelung haben beispielsweise Pendler und Berufskraftfahrer, die ihren Job ohne Führerschein nicht ausüben können und in eine existenzbedrohende Lage geraten würden.Als Argumentationshilfe kann dabeidienen, in dem "" geschaffen und eine Verhaltensänderung bewirkt werden soll. So beschreibt beispielsweise der TÜV Süd seine MobilPLUS-Prävention -Schulung. Die Seminare, die auch von anderen Anbietern veranstaltet werden, ähneln den Aufbauseminaren, zu denen Fahranfänger oft bei Verstößen verpflichtet werden. Sie bestehen in der Regelund können bei einigen Veranstaltern auch online absolviert werden.