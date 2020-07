ie schärferen Regeln bei Fahrverboten für Raser sind in vielen Bundesländern bereits wieder Geschichte. Hintergrund:. Nach einer Videokonferenz forderte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) seine Länderkollegen auf, ab sofort den alten Bußgeldkatalog wieder anzuwenden.dort werden Verstöße gegen die StVO weniger stark geahndet.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) kritisierte den Verkehrsminister: "Besondere Chuzpe braucht es, die Schlamperei in der Umsetzung des Gesetzes zu nutzen, um eine unliebsame Regelung auszuhebeln." Scheuer hatte schon Mitte Mai signalisiert, die "unverhältnismäßige" Regelung zu den Fahrverboten wieder kippen zu wollen. Im Gespräch ist eine neue Novelle ohne die strengen Fahrverbote, dafür aber mit 100 statt 80 Euro Bußgeld

Grund für die überraschende Kehrtwende:Genauer: In der Eingangsformel der Verordnung. Das sieht auchaus Frankfurt/Main so: "Als Zitiergebot bezeichnet man die in Art. 19 Abs . 1 Satz 2 Grundgesetz (GG) festgelegte Pflicht des Gesetzgebers, bei einer Einschränkung von Grundrechten durch ein Gesetz oder auf Grundlage eines Gesetzes das betroffene Grundrecht unter Angabe des Grundgesetzartikels zu nennen."