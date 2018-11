D er japanische Tuner Damd bietet jetzt den neuen "little G" an, der den Mercedes G-Klasse wirken lässt. Ein neuer Kühlergrill, neue Scheinwerfer-Einfassungen, ein Unterfahrschutz in Chrom-Optik, Sidepipes und eine neue Frontschürze lassen den kleinen Japaner wirken, als wäre er bei Mercedes-AMG vom Band gelaufen. Für Land Rover-Fans hat Damd auch den Defender-Kit "little D" im Angebot. Die großen Schmutzfänger, der schwarze Kühlergrill, die seitliche Positionierung des Kennzeichens und die getrennten Rückleuchten lassen den kleinen japanischen Offroader very britisch wirken. In Japan kommen die Anbauteile 2019 auf den Markt. er japanische Tunerbietet jetzt den neuen Bodykit an, der den Suzuki Jimny wie eine Miniatur-Version derwirken lässt. Ein neuer Kühlergrill, neue Scheinwerfer-Einfassungen, ein Unterfahrschutz in Chrom-Optik, Sidepipes und eine neue Frontschürze lassen den kleinen Japaner wirken, als wäre er bei Mercedes-AMG vom Band gelaufen. Für-Fans hat Damd auch den-Kit "little D" im Angebot. Die großen Schmutzfänger, der schwarze Kühlergrill, die seitliche Positionierung des Kennzeichens und die getrennten Rückleuchten lassen den kleinen japanischen Offroader very britisch wirken. In Japan kommen die Anbauteile 2019 auf den Markt.

Die normale Version des neuen Suzuki Jimny ist in Deutschland bereits erhältlich. Die Basisversion Suzuki Jimny Comfort startet bei moderaten 17.195 Euro, die Automatik-Version kostet mindestens 19.095 Euro. Technisch ist sich der Jimny treu geblieben. Der immer zweitürige Geländewagen ist aber deutlich kantiger und rustikaler als sein Vorgänger, der von 1998 bis 2018 gebaut wurde. Der Neue orientiert sich deutlich an der ersten Generation des kleinen japanischen Offroaders. Die Kunden können zwischen knalligen Zweifarblackierungen und einer einheitlichen Farbgebung in eher dunkleren Tönen wählen.

Suzuki bleibt dem Leiterrahmen treu

Kein Schnickschnack: Der Innenraum ist auf eine hohe Funktionalität ausgerichtet. Puristen werden sich bestimmt freuen, dass er nicht mit dem SUV-Trend geht, sondern ein waschechter Geländewagen bleibt. Suzuki bleibt dem Leiterrahmen treu. Der Allradantrieb ist zuschaltbar, um in jeder Situation genügend Grip zu bieten und dem Ruf als Offroad-Ass gerecht zu werden. Im Innenraum fallen vor allem die zwei klassischen Rundinstrumente und auffallend große Druckknöpfe auf. Im oberen Bereich der kantigen Mittelkonsole thront ein großes Display. Die Ausstattung der neuen Generation umfasst einen Tempomat, eine Klimaanlage und einen Notbremsassistenten. Unter der Haube steckt ein 1,5 Liter großer Vierzylinder mit Saugrohr-Einspritzung. Die Kraftübertragung übernehmen voraussichtlich ein Fünfgangschaltgetriebe oder eine Automatik mit vier Stufen.

Auf der Straße wirkt der Japaner etwas ungelenk