D

Motorradreifen-Finder Finden Sie günstige Markenreifen! Motorradreifen in versch. Ausführungen günstig online kaufen. Bei reifen.com finden Sie garantiert die passenden Reifen für Ihr Bike! Motorradreifen Finden Ein Service von

ieist derunter den Motorrädern: irre, wahnsinnig, aber nicht wirklich. Zumindest bislang! Denn Suzuki bietet die Abenteuer-Maschine jetzt in neuer Optik an. Pate standen offenbar die gelbender Japaner. Sie spendeten für die Version derihre einzigartige. Der Rest erinnert an die Dakar-Rennmaschineund an einen 2019 gezeigten Show-Prototypen.Die neuehat aber nicht nur optisch was zu bieten. Der aus der 1000er V-Strom bekanntemitHubraum leistet in der 1050er dank neuer Schmiedekolben samt Kolbenringen und angepasster Steuerzeiten– und damit sechs PS mehr.