inenEin von AUTO BILD getestetes Exemplar mit weit über 200.000 Kilometern auf der Uhr fuhr sich fast wie am ersten Tag. Von derartigen Laufleistungen ist dieses angebotene Model S 75 noch weit entfernt.Kostenpunkt für den Gebrauchten: unter 55.000 Euro!

Das Tesla-Cockpit ist nahezu komplett digital, die Lenkradtasten gehören zu den einzigen Knöpfen.

Das zum Verkauf stehendeist eine 75er Version mit 75 kWh fassenden Lithium-Ionen-Akkus.Das von AUTO BILD getestete Exemplar hatte nach 212.000 Kilometern und drei Jahren noch über 90 Prozent der ursprünglichen Akku-Leistung. Sorgen um die Reichweite muss man sich hier in nächster Zeit wohl kaum machen.Die Sprintzeit von 0 auf 100 km/h beträgt kurzweilige 5,8 Sekunden. Im Sinne der Reichweitenschonung ist die Höchstgeschwindigkeit auf vergleichsweise bescheidene 225 km/h begrenzt.Die Stärke desliegt aber ohnehin im stressfreien, gemütlichen Gleiten, was die zahlreichen elektronischen Helfer und Assistenten belegen.Das Luftfahrwerk sorgt für ein hohes Maß an Federungskomfort. Nette Features sind das Panorama-Glasdach und die Ambiente-Beleuchtung. Nahezu sämtliche Fahrzeugfunktionen werden über den riesigen, futuristischen Zentralbildschirm gesteuert.