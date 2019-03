Im April 2016 gab es ein Facelift für das Tesla Model S. Optisch lässt es sich vom Vorgänger an derunterscheiden: Während der erste Model S noch einen angedeuteten, aber technisch unnötigen Kühlergrill hatte, entfällt dieses Element beim Facelift. Bei den Scheinwerfern kommt nunzum Einsatz. Außerdem findetihren Weg in die Limousine , genauer: Der Luftfilter mit Biowaffen-Schutzmodus und die Mittelkonsole mit Ablagefächern. Außerdem sind für das Interieurverfügbar. An denkönnen die Batterien nun mit 48 statt 40 Ampere geladen werden. Seit Oktober 2016 hat der Model S wie alle Tesla diean Bord. Dazu zählenSeit Anfang 2019 gibt es nur noch drei Varianten des Model S mitzwischen 520 und 632 Kilometer nach NEFZ. Diestarten bei 81.980 Euro.

Im Innenraum gibt es zwei neue Holzdekore, Eschenholz dunkel ist nun die Standardversion, alternativ gibt es auch eine hellere, stärker gemaserte Version zusätzlich zu den bisherigen drei Dekoren. Das Cockpit wirkt hochwertig , auffällig sind Teile wie der Gangwahlhebel, den Tesla aus einer Kooperation mit Mercedes übernommen hat. Seit einigen Monaten bietet Tesla bereits eine Mittelkonsole mit Staufächern und einem Handy-Ladeadapter an. Unter der Fronthaube gibt es ebenfalls eine Neuerung: Das Gepäckfach, von Tesla "Frunk" ("front trunk", vorderer Kofferraum) genannt, wurde neu geformt. Die Heckklappe öffnet sich serienmäßig elektrisch. Bis zu 894 Liter Stauraum bieten Front- und Heckkofferraum gemeinsam.

Diesind übersichtlich. Für 3100 Euro Aufpreis gibt es den sogenannten, der teilautonomes Fahren ermöglicht. Dann lenkt, beschleunigt und bremst der Model S selbstständig und achtete dabei auf andere Fahrzeuge und Fußgänger auf seiner Fahrspur. In brenzligen Situationen weist das Auto den Fahrer daraufhin, dass er selber wieder das Steuer übernehmen muss. Wer 5200 Euro bezahlt, erhält das volle. Dann kann das Auto selbstständig auf Autobahnen fahren und dabei langsame Fahrzeuge überholen. Aufgrund des Gesetzeslage müssen dabei allerdings die Hände am Lenkrad bleiben. Die Einparkautomatik stellt das Auto selbstständig ab und die Funktion "Herbeirufen" lässt das Auto zum Besitzer fahren. Bis Ende 2019 sollen Funktionen wie Ampel- und Stoppschild-Erkennung mit Anhalte- und Anfahrautomatik sowie teilautonomes Fahren innerorts kommen, die per Online-Update aufgespielt werden.

Tesla sieht sich selbst als Software-Unternehmen, da ist es Ehrensache die Fahrzeugtechnik regelmäßig upzudaten. Per WLAN werden Sicherheits- und Navigationsdaten aktualisiert, sogar eine drahtlose Leistungssteigerung ist möglich. Gegen Aufpreis gibt es zudem ein Internetradio und die Koppelung mit dem eigenen Terminkalender. Ist bei dem Termin ein Ort hinterlegt, navigiert das Auto selbstständig dorthin.

Alle Modelle haben einenan Bord, der seine Kraft an alle vier Räder abgibt und in verschiedenen Leistungsstufen und Reichweiten angeboten wird., da das Unternehmen seine Autos in Zukunft verstärkt über das Internet verkaufen will und darum einige Tesla-Filialen schließt. Diese Kostenersparnis gibt Tesla an die Kunden weiter. In diesem Zuge wurden auch die. Im Angebot sind nun noch drei Varianten: ein neues Einstiegsmodell sowie die beiden Topvarianten mit der. Die schwächere der beiden heißt(bisher 100D) und kostet, rund 18.000 Euro weniger als zuvor. Das Auto leistet, sprintet in 4,3 Sekunden auf Hundert und fährt vollgeladen 632 Kilometer weit (nach NEFZ). Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h. Der stärkste Model S trägt die Bezeichnung(bisher P100D), hier reduziert Tesla den Preis um knapp 50.000 Euro auf. Danksprintet die Topversion in 2,6 Sekunden auf 100 km/h, dafür sinkt die Reichweite aber auf 613 Kilometer. Auch bei dieser Variante liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 250 km/h. Das neue Einstiegsmodell heißtund kostet. Damit erhöht sich der Einstiegspreis um rund 12.000 Euro, dafür steigt die Reichweite von 490 auf 520 Kilometer (nach NEFZ). Über die Leistung ist nichts bekannt, ebensowenig über die Größe der Batterie. Es dürfte sich aufgrund der Reichweite allerdings um ein Exemplar mit 85 kWh handeln. Den Sprint auf Landstraßentempo schafft diese Ausführung in 4,4 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit leigt bei 225 km/h.