Facelift-Versionen von Tesla Model S und Model X präsentiert. Schon in den kommenden Wochen soll die Produktion anlaufen, die Auslieferungen sind noch für 2021 geplant. Neben neuen Motorisierungen mit bis zu 1100 PS im Model S Plaid+ gibt es im Innenraum eine Sensation! Überraschung bei Tesla: Im Rahmen der Bekanntgabe der Geschäftszahlen fürs Jahr 2020 hat der Autohersteller kurzerhand diepräsentiert. Schon in den kommenden Wochen soll die Produktion anlaufen, diegeplant. Neben neuen Motorisierungen mit bis zu 1100 PS im Model S Plaid+ gibt es im Innenraum eine Sensation!

Eckiges Tesla-Lenkrad wie im Flugzeug

An dieser Stelle starten wir normalerweise mit den optischen Neuerungen. Doch beim Model S geht es mit dem Innenraum los. Warum? Ganz einfach, das Interieur des Model S hat Tesla komplett erneuert. Das ehemals runde Lenkrad ist ab sofort eckig und oben abgeschnitten. Kein Scherz, das Lenkrad nimmt Anleihen am für 2022 geplanten Tesla Roadster und erinnert gleichzeitig an eine Mischung aus Flugzeug-Steuerhorn und K.I.T.T.-Lenkrad. Tesla geht damit einen weiteren Schritt in Richtung autonomes Fahren. Ob das Lenkrad in dieser Form tatsächlich für den deutschen Markt zugelassen wird, bleibt abzuwarten. Interessant ist der Fakt, dass der US-Autobauer auf Lenkstockhebel verzichtet. Bei Vergrößerung der Bilder ist zu erkennen, dass die Blinkerhebel als Touchelemente ins Lenkrad gewandert sind. Das ist erst mal keine bahnbrechende Neuerung, schließlich haben Hersteller wie Ferrari die Blinkersteuerung schon längst in das Lenkrad integriert. Die Anordnung ist allerdings eine Überraschung. Ganz offensichtlich sind die Touchflächen für beide Blinker auf der linken Seite des Lenkrads übereinander angeordnet. Bisher wurden die Fahrtrichtungsanzeiger immer links und rechts platziert.

XXL-Display quer eingebaut wie im Tesla Model 3

quer eingebaut. Die Auflösung des 17-Zoll-Touchscreens will Tesla auf 2200x1300 Pixel verbessert haben. Damit ist das XXL-Display jetzt genauso angeordnet wie beim Doch das war noch nicht alles: Das riesige Display in der Mittelkonsole ist ab sofort nicht mehr hochkant, sondern. Die Auflösung deswill Tesla auf 2200x1300 Pixel verbessert haben. Damit ist das XXL-Display jetzt genauso angeordnet wie beim Model 3 . Auch die "unsichtbare" Innenraumbelüftung ohne auffällige Lüftungsdüsen wird vom kleinen Bruder übernommen. Anders als beim Model 3 behält das Model S hingegen sein 12,3 Zoll großes Instrumentenpanel. Auch den Fond hat Tesla überarbeitet. Die äußeren Rücksitze sind stärker ausgeformt, und im Faceliftmodell gibt es ein in die vordere Mittelarmlehne integriertes Display.

Neue Schürzen und Felgen fürs Model S

Im Vergleich zum Innenraum fällt die Überarbeitung des Außendesigns sehr überschaubar aus. Front- und Heckschürze sind cleaner designt, das Chrom wurde entfernt ("Chrome delete"), dazu spendiert Tesla dem Model S neue Felgendesigns. Serienmäßig sind 19-Zöller (Tempest), für 4700 Euro Aufpreis gibt es 21-Zoll-Räder (Arachnid).

Tesla Model S ab 86.990 Euro

Bei den Motorisierungen hat Tesla dafür noch mal nachgelegt. Die Basisversion ist das Model S mit Allradantrieb und Dualmotor für 86.990 Euro. Die Reichweite gibt Tesla auf seiner Homepage mit 663 Kilometern an. Zusätzlich gibt es zwei Versionen mit drei Motoren, die beeindruckende Fahrleistungen versprechen: Das 116.990 Euro teure Model S Plaid hat umgerechnet 1034 PS und soll in 2,1 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen. Den Topspeed gibt Tesla mit 322 km/h an – bemerkenswert für ein Elektroauto. Gleichzeitig soll das Model S Plaid 628 Kilometer Reichweite bieten. Beide Versionen sollen in Deutschland ab September 2021 erhältlich sein.

Model S Plaid+ mit 1100 PS und 840 Kilometer Reichweite

Wirklich phänomenal wird es beim neuen Model S Plaid+. Es setzt auf den gleichen Antrieb mit drei Motoren, hat allerdings eine größere Batterie. Die Leistung gibt Tesla mit über 1100 PS an, auf 96 km/h (0-60 mph) soll es in 1,99 Sekunden beschleunigen, Topspeed ebenfalls 322 km/h. Gleichzeitig soll die geschätzte Reichweite bei 840 Kilometern liegen. Der Preis des voraussichtlich ab Ende 2021 lieferbaren Model S Plaid+ beträgt 139.990 Euro. Gegen 1000 Euro Anzahlung ist das Model S Facelift ab sofort bestellbar.

Alle wichtigen Neuerungen zum Tesla Model S Facelift in der Übersicht:

● Model S und Model X Facelift ab sofort bestellbar● Model S Basispreis ab 86.990 Euro● Plaid+ mit drei Motoren und 1100 PS● Topspeed 322 km/h● geschätzte Reichweite: 840 Kilometer● Plaid+ ab 139.990 Euro● eckiges Lenkrad, oben abgeschnitten● neuer 17-Zoll-Touchscreen quer angeordnet● Auslieferung ab September 2021