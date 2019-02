ieses Foto wirft Fragen auf: Die Überreste eines Tesla Model X liegen auf dem Lake Champlain, zurzeit ein vereister See im US-Bundesstaat Vermont. Ausgebrannt, das Elektro-Auto ist nur noch ein Wrack. Doch wie ist es dahingekommen? Warum brannte es aus? Im Online-Forum "Teslamotorsclub" beschrieb ein Anwohner den Fund des mysteriösen Tesla-Wracks. Am Abend des 24. Februar bemerkte der User "GreenMtmM3" nach eigener Aussage den stark brennenden Tesla auf dem See nahe einer Bucht. Er rief die Feuerwehr, doch die kam zu spät. Der Wagen war bis auf sein Stahlgerüst ausgebrannt, von den Insassen weit und breit nichts zu sehen. Der User bat die Community um weitere Infos, da die lokalen Medien nicht darüber berichtet hätten. Das war am 26. Februar, zwei Tage später berichteten Medien aus aller Welt vom rätselhaften Tesla auf dem Eis, bezogen sich dabei hauptsächlich auf den Forumsbeitrag. Und stellten sich alle oben genannten Fragen.

Bislang ist noch immer unklar, wem das Fahrzeug gehört. Stand jetzt wird ein Diebstahl ausgeschlossen, bisher meldete kein Model-X-Besitzer ein gestohlenes Fahrzeug. Genauso mysteriös ist der Grund für den Brand. Möglich ist, dass technische Probleme das Feuer ausgelöst haben. Erst kürzlich war der Fahrer eines Tesla Model S in Florida (USA) ums Leben gekommen, sein Auto war nach einem Unfall in Flammen aufgegangen. Laut des Tech-Portals "Electrek" gebe es momentan allerdings keine Daten, die eine erhöhte Brandgefahr bei Tesla-Modellen belegen würden. Eine andere Möglichkeit wäre Brandstiftung, was auch erklären würde, wie das Model X auf den See kam – es wurde dort abgestellt und mutwillig angezündet. Die finale Frage: Wie konnte der Tesla bis auf die Felgen abbrennen, ohne das Eis zum Schmelzen zu bringen und im See zu versinken? Die Ermittlungen laufen.