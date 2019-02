Tesla Model Y (2019): Preis, Präsentation, Bilder, News

Zuvor hatte Tesla im Rahmen einer Aktionärsversammlung eine Slideshow mit zukünftigen Modellen gezeigt. Auf einem Bild war eindeutig die Silhouette der Front des kommenden Tesla Model Y zu erkennen, als Präsentationsdatum wurde März 2019 genannt – was perfekt zum jetzt angekündigten Event passen würde.

Musk verteidigte das ambitionierte Vorhaben, das Model Y nicht auf der gleichen Produktionsplattform wie das Model 3 zu fertigen. Im Tesla-Werk in Kalifornien sei ohnehin kein Platz mehr. "Wir platzen aus allen Nähten", so Musk. Deshalb werde derzeit der Bau von drei Fabriken erwogen, langfristig könnten es wegen der hohen Nachfrage sogar zehn bis 20 werden.

Der preisgünstigeist dasvon Tesla und dürfte in den USA mindestenskosten. In Europa wird der kleine Bruder des Model X voraussichtlich überkosten. Bislang hat Tesla mit dem Model X nur einim Angebot, einen Luxuswagen mit extravaganten Features wie Flügeltüren, der in den meisten Versionen mehr als 100.000 Dollar kostet. Mit einem Freund hatte Elon Musk Berichten laut " Business Insider " zunächst über die Namensgebung S, E und X gescherzt – und sich dann wirklich dafür entschieden. Gegen die Bezeichnung "Model E" hatte Ford allerdings erfolgreich geklagt – der Konzern hatte sich den Namen bereits vorher gesichert. Musk reagierte: Aus dem E wurde eine 3 – quasi ein umgedrehtes E. Zudem meldete er die Rechte für ein Model Y beim Patentamt an. Ergibt unterm Strich: S.3.X.Y.! Schluss ist aber nicht mit dem Ausbau der Modellpalette: Längst hat Tesla seinennamensvorgestellt.