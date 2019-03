Tesla Model Y (2019): Preis, Weltpremiere, Reichweite, News

V

https://twitter.com/elonmusk/status/1102332778492772352

https://twitter.com/elonmusk/status/1102338251497431040

on höchster Stelle bestätigt:Das bestätigte Tesla-Chef Elon Musk in einem knappen Tweet. Das Event soll in einem Designstudio in Los Angeles stattfinden. Die Premiere dürfte in der deutschen Zeitzone also auf die Abendstunden des 14. März oder die Morgenstunden des 15. März fallen.Außerdem gab Musk in einem weiteren Tweet bekannt,– und dementsprechend auch zehn Prozent teurer wird als die Elektro-Limousine.Bei der Reichweite gibt es einen kleinen Dämpfer. Denn die fällt laut Musk etwas geringer aus als beim Model 3, mit dem sich das Model Y die Akku-Technik teilt.