D

Will build batteries, powertrains & vehicles, starting with Model Y — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2019

as Model Y wird in Berlin gebaut! Bei der Verleihung des Goldenen Lenkrads am 12. November 2019 hat Tesla-Chef Elon Musk verkündet, dass dort eine Gigafactory entstehen soll und konkretisierte die Pläne später bei Twitter: Demnach werden in der geplanten Fabrik "Batterien, Antriebe und Autos gebaut, beginnend mit dem Model Y".In Teslas Online-Stellenmarkt werden bereits erste Mitarbeiter gesucht. Die geplante Fabrik soll allein in Brandenburgschaffen, sagte eine Sprecherin der Berliner Wirtschaftsverwaltung.