Während in den USA das Fahrzeug bereits verfügbar ist, müssen sich Interessenten hierzulande noch etwas gedulden.plant Tesla denin der neuen Gigafactory in Brandenburg,könnten die ersten Exemplareist das SUV dafür aber. Das Model Y wird in zwei Versionen angeboten (einer reichweitenoptimierte und eine auf Leistung ausgelegte Variante).Wer die volle Power haben möchte, muss dagegen mindestens 65.620 Euro auf den Tisch legen.

des Model Y bietet Tesla hierzulande ab 2022 an. Den Einstieg bildet das Modell mit "". Tesla gibt hier eine geschätzte Reichweite von bis zuan. Soll die maximale Leistung des Model Y abgerufen werden, steht das "zur Auswahl. Hier schrumpft die Reichweite allerdings auf geschätztenach WLTP-Zyklus. Anders als bei vorangegangen Tesla-Modellen, bieten die Amerikaner für das Model Y eine Wärmepumpe an. Sie verbessert vor allem im Winter die Reichweite.

Der erste Eindruck nach einer Mitfahrt: Innen ist das Model Y nicht so geräumig, wie es von außen wirkt. Das Auffälligste ist dasSpäter soll auch eine dritte Sitzreihe mit zwei Plätzen bestellt werden können. Damit wird das Model Y zum. Tesla-Boss Elon Musk nennt es ein Midsize-SUV mit Sportwagen-Feeling. Die wichtigsten Daten je nach Ausführung: 0 bis 100 km/h in 3,7 bis 5,3 Sekunden, Spitzengeschwindigkeit: 217 bis 241 km/h.

Bei der Verleihung des Goldenen Lenkrads am 12. November 2019 hat Tesla-Chef Elon Musk verkündet, dass inentstehen wird. Dort soll das Model Y und später auch das Model 3 gebaut werden, zudem ist ein Ingenieurs- und Designzentrum geplant. In Teslas Online-Stellenmarkt werden bereits erste Mitarbeiter gesucht. Die geplante Fabrik soll allein in Brandenburgschaffen, sagte eine Sprecherin der Berliner Wirtschaftsverwaltung. Tesla plant in der neuen Gigafactory , jährlich bis zu 500.000 Fahrzeuge herzustellen.