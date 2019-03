(Reuters/dpa/cj) Kunden warten vor einem Verkaufsraum auf das neue Tesla-Modell. Solche Bilder wie oben in Hamburg wird es bald nicht mehr geben. Denn: Tesla will seine Elektroautos künftig nur noch über das Internet verkaufen. Der Schritt solle helfen, die Preise zu senken, sagte Firmenchef Elon Musk am 28. Februar 2019. In den USA könne man einen Tesla binnen einer Minute auf dem Smartphone kaufen, weltweit solle das bald auch so werden. Viele Filialen sollen schließen, die verbliebenen nur noch als Ausstellungsräume und Informationszentren genutzt werden. Mit der Schließung der Stores fallen auch Probefahrten weg. Dafür könne man einen frisch gekauften Tesla bald binnen einer Woche und bei bis zu 1000 gefahrenen Meilen (rund 1600 km) zurückgeben und sich den vollen Preis erstatten lassen, teilte Musk mit.

Stellenabbau nötig – 22 Shops in Deutschland

Es gebe keinen anderen Weg für Tesla, finanziell nachhaltig zu wirtschaften, sagte der charismatische Tesla-Gründer. Um Preise wie die angekündigten 35.000 Dollar beim Model 3 halten zu können, müsse Tesla unter anderem beim Vertrieb sparen. "Es ist eine harte Entscheidung, aber ich denke, dass es die richtige Entscheidung für die Zukunft ist", sagte Musk zum Komplett-Umstieg auf den Online-Verkauf. Tesla sei überhaupt in der Lage, so etwas durchzuziehen, weil das Unternehmen die Autohäuser im Gegensatz zu anderen Herstellern selbst betreibe und nicht Franchisenehmern überlasse. Mit der Schließung von Standorten werde auch Stellenabbau verbunden sein, gab Musk zu. Zugleich solle die Mitarbeiterzahl im Service deutlich aufgestockt werden. Zahlen gab es zu beidem nicht. Für Deutschland listet Tesla im Internet aktuell 22 Stores auf.

Model 3 in Europa schwer im Kommen

Tesla hat nach langer Verzögerung mit der Auslieferung des Model 3 in alle Welt begonnen. 4000 Tesla cars loading in SF for Europe pic.twitter.com/BODbSzo3Fr — Elon Musk (@elonmusk) 20. Februar 2019 Nach langer, langer Wartezeit schickt sich der Tesla Model 3 nun an, die Welt zu erobern. Wie nicht nur Firmengründer Elon Musk auf Twitter zeigte, sind die ersten Schiffsladungen mit dem Massen-Elektroauto vor allem nach China und Europa unterwegs oder bereits angekommen. Im belgischen Seehafen Zeebrugge legte Anfang Februar der erste Frachter an, wenige Tage später nahmen in Frankfurt die ersten Kunden aus Deutschland ihr Model 3 in Empfang. Allerdings kostet die günstigste Version mit Allrad und Dualmotor derzeit 55.400 Euro , von einem massenkompatiblen Einstiegspreis von 35.000 Euro ist Tesla noch weit entfernt.

Model 3 bald auch mit Leasing-Option?

Einem Medienbericht zufolge bereitet Tesla zur weiteren Ankurbelung der Nachfrage auch Leasing-Angebote für das Model 3 vor. Die Internetseite "Electrek" berichtete, dass Mitarbeiter bald in der Lage sein dürften, das Fahrzeug zu leasen . Ab wann es Optionen für Verbraucher geben soll, ist noch unklar. Ein Tesla-Sprecher sagte, dass noch keine Entscheidung zum Zeitpunkt solcher Maßnahmen getroffen worden sei. Das Unternehmen hatte in der Vergangenheit einen derartigen Schritt abgelehnt, da es negative Auswirkungen auf seinen Cashflow befürchtete.

Musk demonstriert erste Tunnel-Fahrt

ersten Demo-Fahrt in einem kurzen Test-Tunnel seine Ambitionen unterstrichen, den gut 1,8 Kilometer lange Röhre, die kaum breiter als ein Auto ist. Die Idee der Fortbewegung: An die Vorderräder einfahrender Fahrzeuge werden eine Art waagerechte Stützräder angebaut. Diese halten sie dank Schienen an den Wänden in der Spur. Das Auto muss elektrisch und autonom fahren können, es bewegt sich dann mit eigenem Antrieb durch die Röhre. Der Zu- und Ausgang erfolgt über eine Art Transport-Fahrstuhl. Nach Musks Angaben bei der Präsentation soll es zehn bis zwanzig Mal so viele Zugänge geben wie U-Bahnstationen. Unterdessen hatte Tesla-Chef Elon Musk hat mit einerseine Ambitionen unterstrichen, den Verkehr in Großstädten unter die Erde zu verlegen. Seine Firma Boring Company eröffnete in Los Angeles in der Nähe von Musks Weltraum-Unternehmen SpaceX im Stadtviertel Hawthrone eine, die kaum breiter als ein Auto ist. Die Idee der Fortbewegung: An die Vorderräder einfahrender Fahrzeuge werden eine Artangebaut. Diese halten sie dank Schienen an den Wänden in der Spur. Das Auto musskönnen, es bewegt sich dann mit eigenem Antrieb durch die Röhre. Der Zu- und Ausgang erfolgt über eine Art. Nach Musks Angaben bei der Präsentation soll es zehn bis zwanzig Mal so viele Zugänge geben wie U-Bahnstationen.

