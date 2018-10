ir wissen nicht, was die Zahlenjongleure in den Bürotürmen der Autohersteller singen, wenn einmal im Monat die Zulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes kommen. Können es uns aber denken: " SUV , SUV, hurra! Alles ist super, alles ist wunderbar!" Keine andere Fahrzeuggattung hat einen derartigen Zuwachs wie das SUV. Auch bei VW herrscht Partylaune: Der Tiguan ist mit 43.045 Zulassungen im ersten Halbjahr 2018 die Nummer eins bei den Kompakt-SUVs in Deutschland, ach was, Erster bei allen SUVs und Geländewagen.

Starker Gegner: Der Tucson bekam 2018 ein Facelift, er lockt mit gutem Design und fünf Jahren Garantie.

In unserem Vergleich fährt ein 2.0 TSI 4Motion vor, 180-PS-Benziner mit DSG und Allrad. Das Auto mit dem Kennzeichen WOB-DA 973 ist schon 15 Monate alt – und gewann am 27. Oktober 2017 einen Vergleichstest in AUTO BILD. Jetzt wieder? Dagegen spricht, dass dieser VW nur die Euro-Norm 6b erfüllt – und seine Widersacher schon Euro-6d-Temp können. Der Tucson etwa. Mit 12.781 Verkäufen im ersten Halbjahr 2018 ist der gerade facegeliftete Wagen Hyundais Geheimwaffe bei den Kompakt-SUVs. Klar, das Auto kommt an, gutes Design von Ex-Audi-Mann Peter Schreyer, 177 PS, fünf Jahre Garantie . Der Mann ist auch für den Kia Sportage verantwortlich, der in unserem Vergleich ebenfalls als 1.6er-Turbo mit 177 PS, Allrad und Siebenstufenautomatik vorfährt. Der Sportage ist mit 6802 Verkäufen nicht ganz so beliebt wie der Tucson, obwohl er zwei Jahre länger Garantie hat.