Das sind Deutschlands beste Autohändler Wo soll ich den nächsten Neuwagen kaufen? In einer großen Umfrage ermittelten BILD und Statista die bundesweit besten Autohäuser.





ochenlang waren die Autohäuser geschlossen. Jetzt warten bundesweit Händler wieder auf Kunden. Und die Preise sind attraktiv:Und in Zukunft locken auch noch Kaufprämien. Doch wo informieren? Auf welchen Händler kann man sich verlassen, welches Autohaus berät gut und kompetent? Und: Welcher Händler bietet nicht nur einen, sondern steht mir auch nach dem Kauf mit einemzur Seite? Fragen, die für Laien bei deutschlandweit rund 36.000 Kfz-Betrieben nicht leicht zu beantworten sind. Deshalb suchte AUTO BILD zusammen mit dem unabhängigen Marktforschungsinstitut Statista zum sechsten Mal die. In einer Online-Erhebung und einer Umfrage über autobild.de befragte Statista zwischen November 2019 und Januar 2020 rund 12.000 Kunden, die sich in den vergangenen drei Jahren ein Auto gekauft haben.