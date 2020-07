N

Die besten Autopflege-Produkte Dr. Wack P21S High End Preis*: 9,71 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3 Preis*: ab 15,10 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Koch Chemie Shine Speed Polish Preis*: 22,85 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Sonax Xtreme Scheibenreiniger Sommer Preis*: 5,76 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert A1 Polster- und Alcantarareiniger Preis*: 8,52 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert *Preise: Stand 17.04.2020 *Preise: Stand 17.04.2020

ach dem Yaris Cross bockt Toyota jetztauf: Der Corolla Cross wurde in Thailand präsentiert und soll dort noch 2020 starten. Aber er könnte später auch zu uns kommen, denn die Japaner wollen ihn künftig "in einer wachsenden Zahl anderer Märkte" bringen. Der Corolla Cross ist, mit dem er sich auch die TGNA-C-Plattform teilt.Das Corolla-SUV ist mit 4,46 Metern sieben Zentimeter länger, drei Zentimeter breiter (1,83 Meter) und fünf Zentimeter (1,62 Meter) höher als der C-HR. Der Radstand ist mit 2,64 Metern identisch. In puncto Design hat der Corolla Cross wenig gemein mit seinem Markenbruder, er ist optischgestaltet.