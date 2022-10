Optisch knackig schiebt Toyota den Cross als neuestes Corolla-Familienmitglied mit 4,46 Meter Länge zwischen den kleineren C-HR und den größeren RAV4 . Hier soll er vor allem junge Familien ansprechen.

Mit 433 bis 1337 Liter Kofferraumvolumen mag das gelingen, mit dem Platz in der zweiten Reihe könnte es schwierig werden. Denn trotz der kompakten Maße geht es im Fond selbst für normal gewachsene Erwachsene eng zu.

Zoom Der Kofferraum des Corolla Cross bietet zwischen 433 und 1337 Liter Stauraum.



Auch beim Preis muss die junge Familie genau überlegen, ob das Budget ausreicht. Zum Marktstart im November wird es den Cross als 2-Liter-Hybrid-Version ab 38.600 Euro mit Frontantrieb geben. Wer mindestens 40.600 Euro in die Hand nimmt, bekommt zusätzlich einen E-Motor an die Hinterachse und hat dann Allradantrieb.

Die Grundidee für den Antrieb ist, wie könnte es bei Toyota anders sein, die des Vollhybrids. Im Corolla Cross werden ein Zwei-Liter-Vierzylinder-Benziner mit 140 PS und ein E-Motor verbandelt, die es im Zusammenspiel auf eine Systemleistung von 197 PS bringen. In der Allradvariante schiebt ein E-Motor mit weiteren 40 PS und zusätzlichen 84 Newtonmetern von hinten an. Interessanterweise lässt Toyota diese zusätzliche Kraftquelle nicht in die Nennleistung einfließen.

Zoom Der Toyota Corolla Cross kommt richtig bullig daher.

Ohnehin fühlen sich die 197 PS nach weniger an, reichen aber aus, um den in beiden Fällen knapp 1,5 Tonnen schweren Cross recht behänd in Bewegung zu setzen. Es reichen hier wie da knapp 7,5 Sekunden, um Tempo 100 zu erreichen.

Die Kraftverteilung übernimmt ein CVT-Getriebe

Das Problem ist, dass der Antrieb, dessen Kraftverteilung ein CVT-Getriebe übernimmt, fast immer angestrengt wirkt. Der Vierzylinder dreht beim Beschleunigen ebenso vernehmlich hoch, wie beim Bremsen. Nur wenn wirklich kein Kraftaufwand beim Vortrieb oder Entschleunigen benötigt wird, beruhigt sich der Vierzylinder.

In Kurven steht der Allradantrieb natürlich besser da. Die Kraft wird durch die Elektronik intelligent verteilt. Und wer will, kann sich im neuen Zentraldisplay mit 31 Zentimeter Bilddiagonale die Arbeit an Vorder- und Hinterrädern, animiert und in Farbe, anzeigen lassen. Beim Frontantrieb muss man sich bei sportlichen Kurvenfahrten etwas zurückhalten. Denn wenn die Hinterachse den Grip verliert, geht's über die Vorderachse schnurstracks in die Gegenspur.

Das SUV ist nicht sportlich, aber effizient unterwegs

Der Lenkung kann hier kein Vorwurf gemacht werden. Sie ist in dem Maße, in dem es die Ingenieure zugelassen haben, direkt, verändert ihre Charakteristik beim Wechsel der Fahrmodi aber kaum.

Das Fahrwerk gibt sich straff, sorgt aber nicht für harte Schläge, puffert böse spanische Bumps souverän und gibt dem Fahrer auch sonst ein Gefühl der Sicherheit. Ordentlich dosierbar sind auch die Scheibenbremsen an allen vier Rädern, die nicht boshaft, aber bei Bedarf herzhaft zubeißen.

Zoom Trotz einer Länge von 4,46 Meter ist das Platzangebot in der zweiten Reihe des Corolla Cross nicht üppig.

Was die fünfte Generation des Hybridsystems aber auf der ersten Testfahrt unter Beweis gestellt hat, ist ihre Effizienz. Über die jeweils mit beiden Antriebsarten gefahrene Distanz von 180 Kilometern begnügte sich der Allrad mit 6,2 Litern, der Fronttriebler mit 5,5 Litern Benzin.

Als Vollhybrid ist der Cross dann auch nicht in der Lage, Fahrstrecken rein elektrisch zurückzulegen. Dazu ist die Leistung der Hybridbatterie mit knapp 1,2 kW einfach nicht ausreichend. Dennoch ist sie leistungsfähiger als die des Vorgängersystems, kann Energie schneller generieren und wieder zur Verfügung stellen. Das wiederum ermöglicht einen zügigen und nicht spürbaren Wechsel zwischen Verbrenner und E-Motor.

Der Zwiespalt zwischen Alt und Neu

Zoom Bis auf das Hartplastik und die Kippschalter für die Sitzheizung ist der Arbeitsplatz des Fahrers im Corolla Cross sehr gelungen. Ein weiteres Lob verdienen die Assistenzsysteme des Cross. Die wurden so verbessert, dass Lenkeingriffe beim Verlassen der Spur nicht zur Schrecksekunde für den Fahrer werden. Auch die Spurhaltefunktion, die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage oder das Warnsystem für drohende Kollisionen arbeiten unaufgeregt und auf der ersten Fahrt zuverlässig. In der höchsten Ausstattungslinie sorgt sogar ein teilautonomes Parksystem mit vier Panorama-Kameras und zwölf Ultraschallsensoren für einen sanften Einstich in Parklücken.

Ob die notwendigen Parkflächen auch über das Navi , das sich auf einem 10,5-Zoll großen Touchscreen präsentiert, gefunden werden können, kann nicht gesagt werden. Dafür aber, dass es bei den Richtungsanweisungen immer etwas hinter der Fahrgeschwindigkeit hinterherhinkt.

Zoom Die Sitze für Fahrer und Beifahrer im Corolla Cross verdienen ein großes Lob.