Toyota Hilux (2020): Fahrbericht

Deutlich sanfter: Der Fahrkomfort des neuen Hilux hat im Vergleich zum Vorgänger stark gewonnen. ©Toyota

Allerdings ist derist als beim Vorgänger. Das liegt zum einen am Fahrwerk mit einer, zum anderen an neuen Lagerbuchsen. Mit "Eco", "Normal" und "Power" könnenangewählt werden. Wer entspannt auf der Landstraße mitrollen will, ist mit "Eco" am besten unterwegs. Hier hilft auch diemit einer verbesserten Wandlerüberbrückung. Um den Spritdurst im Zaum zu halten, schickt derdie Kraft in den allermeisten Situationen nur an die. Wird es eng mit der Traktion, simuliert die Elektronik ein. Damit der Hilux auch immöglichst feinfühlig dirigiert werden kann, haben die Techniker diedes Diesels aufabgesenkt und dasverfeinert. Auch Lenkung und Stabilitätsprogramm passen sich diesen Umständen an.