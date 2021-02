Wer SUV fahren will, aber keinen Wert auf engen Werkstattkontakt legt, fährt Toyota RAV4 . Die vierte Generation kommt beim TÜV-Prüfer super an.

Bauzeit: 2013 bis 2018

Motoren: 124 PS (2.0 D-4D) bis 197 PS (2.5 Hybrid)

Preis: ab 12.900 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2013): 5 Sterne

Selbst hohe Kilometerstände müssen nicht abschrecken, denn der RAV4 bietet auch dann hohe Zuverlässigkeit.



Toyota

RAV4

Von den Verkaufszahlen her der unbeliebteste RAV4 ever. Die vierte Generation schwächelte beim Absatz. In puncto Zuverlässigkeit ist der Hochsitz zwar ein typischer. Diskussionswürdiges Außendesign, altmodische Tasten- und Schalterlandschaften im Cockpit sowie die Reduzierung der Dieselvarianten kamen bei den Kunden nicht gut an. Gut für Hobby und Caravan: Derhat eine(Hybrid: 1650 kg). Anfang 2016 gab es eine Modellpflege und nur noch einen Diesel, von BMW . Der 143 PS starke Euro-6-Selbstzünder ist zwar sparsam, aber nur mit Schaltgetriebe und Frontantrieb erhältlich.