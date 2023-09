Was das Innenleben betrifft, hat man sich bei der E-Klasse bedient. Vor dem Fahrer das bekannte freistehende 12,3 Zoll messende volldigitale Instrumentendisplay und in der Mittelkonsole das 11,9 Zoll große Zentraldisplay im Hochformat. Allerdings ist das, was sich auf dem Monitor präsentiert, neu. Neue Apps darunter TikTok, Angry Birds, Audials oder Zoom sollen unterhalten oder bei der Arbeit unterstützen. Hinzu kommt die dritte Generation von MBUX (Mercedes Benz User Experience). Die ist jetzt noch schlauer, kann die Insassen an der Stimme erkennen, lässt sich ins Smart Home einbinden, merkt sich Wege und Vorlieben der Reisenden. Knöpfe und Schalter sind Mangelwahre, aber wenigstens die Fahrassistenzprogramme und die Fahrmodi, lassen sich über Tasten unterhalb des Zentraldisplays direkt ansteuern.Apropos Fahrmodi. Zum Marktstart Ende des Jahres werden vier Motorisierungen zur Verfügung stehen. Den Einstieg wird ab 58.000 Euro der CLE 200 mit Zweiliter Vierzylinder machen. Dank 48-Volt-Architektur stehen neben den 204 PS weitere 23 PS im Boost zur Verfügung. Zu den 320 Newtonmetern gibt es weitere 205 obendrauf. Ob die Kraft ausschließlich an die Hinterachse oder an alle vier Räder geht, hängt von den Präferenzen des Käufers ab.