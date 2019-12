TÜV-Report 2020: Kleinstwagen gebraucht kaufen

leinstwagen sind perfekt für die Stadt, denn sie passen selbst in kleine Parklücken, sind wendig und günstig in Unterhalt. Nicht nur Fahranfänger schätzen die kleinsten Pkws wegen ihrer Größe und günstiger Preise.AUTO BILD hat die drei Besten und Schlechtesten zusammengestellt.

Ein gebrauchter Fiat Panda ist günstig zu haben, jedoch nicht immer ein guter Kauf.

Ein Verlierer bei den. Der kleine Italiener gehört zu einem der beliebtesten Modelle im Segment der Kleinsten. Doch bei den TÜV-Prüfern hat es der kultige 500 schwer. So charmant wie er auch aussieht, so schlecht fällt seine Bilanz bei der Hauptuntersuchung aus.: Er steht auf wackeligen Beinen, denn selbst für die Stadt ist das Fahrwerk zu schwach ausgelegt, die Bremsen werden ebenfalls bemängelt und die Abgasanlage rostet viel zu häufig. Ein weiteres Sorgenkind bei Fiat ist auch der Panda. Auch er erweist sich selbst in jungen Jahren als recht anfällig für Mängel.