TÃœV-Report 2020: Kleinwagen gebraucht kaufen

ie sind klein, wendig, in Anschaffung und Unterhalt verhältnismäßig günstig und bieten dennoch Sicherheit und Komfort:Mit einem Marktanteil von 13,5 Prozent bilden die Kleinwagen nach den SUVs (21,1 Prozent) und den Kompakten (20,5 Prozent) laut Kraftfahrt-Bundesamt 2019 das drittstärkste Segment. Und die Auswahl an kleinen Fahrzeugen ist groß.AUTO BILD hat die fünf besten sowie die fünf schlechtesten Kleinwagen aus dem TÜV-Report 2020 herausgesucht.

Der Hyundai i20 bietet eine schicke Optik, Platz für vier Personen und solide Technik.

Schick, solide und für einen bezahlbaren Kurs zu haben ist der Hyundai i20. Wer also einen gut verarbeiteten Stadtflitzer mit souveränem Fahrverhalten sucht, sollte sich den 4,04 Meter kleinen Koreaner anschauen.Und unabhängig für welchen man sich entscheidet, die Technik bereitet dem neuen Besitzer kaum Kummer. Die erste Hauptuntersuchung schafft er mit einer überdurchschnittlichen Quote an mängelfreien Modellen. Für die Lenkung und die Abgasanlage erhält er Bestnoten. Ein weiteres Argument für den Hyundai i20: Die fünfjährige Herstellergarantie geht beim Gebrauchtwagenkauf an den Neubesitzer über.