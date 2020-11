Nachhaltiger Versicherungsschutz und ausgebauter Fahrerschutz

Bereits mit Abschluss eines Vertrags wird durch die bessergrün GmbH ein Baum für ein Aufforstungsprojekt gepflanzt. Die Kapitalanlagen der Versicherungsprämien erfolgen ausschließlich bei ausgewählten Partnern, die nach Kriterien wie Klimaschutz, Ressourcen- und Energiemanagement, nachhaltiger Wirtschaft und Gleichberechtigung ausgewählt werden. Doch auch für den Autofahrer selbst stehen grüne Aspekte im Vordergrund.

Mit der bessergrün Option sind nicht nur Antriebs-Akkus für E-Autos mitversichert, auch Ladekabel und Ladekarten für Energiezapfsäulen werden gegen Diebstahl und unrechtmäßige Nutzung abgesichert. Fahrer eines Benziners hingegen werden im Falle eines Totalschadens für den Schritt in die e-Mobilität belohnt – der Umstieg auf ein Auto mit Elektro- oder Wasserstoffantrieb wird mit zusätzlichen 2000 Euro prämiert. Die bessergrün Option wird dabei in den drei Tarifstufen Basis, Komfort und Premium angeboten, die sich in Versicherungsumfang und Deckungssumme unterscheiden.