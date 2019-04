Die Deutsche Umwelthilfe ist in der Autobranche als knallharter Abmahner gefürchtet. Jetzt befasste sich der Bundesgerichtshof mit dem Klageverhalten der DUH!

Umwelthilfe: Prozess am BGH — 25.04.2019

(dpa/cj) Schlägt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) aus ihrem Status als Verbraucherschutzverband missbräuchlich Profit? Nutzt sie Abmahnungen und Gerichtsverfahren, um hauptsächlich Geld für andere Zwecke zu machen? Ein Autohaus aus dem Raum Stuttgart hat diese Fragen bis vor den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe gebracht. Am 25. April 2019 wurde nun erstmals beraten. Vorläufiges Ergebnis: Die obersten Zivilrichter sehen keinen Anlass, die Klagebefugnis der Umwelthilfe infrage zu stellen. Nach vorläufiger Einschätzung spreche auch nichts für rechtsmissbräuchliches Verhalten. Das Urteil soll am 4. Juli 2019 verkündet werden (Az. I ZR 149/18).

Mitverantwortlich für viele Diesel-Fahrverbote