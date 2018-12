Verrücktes Russen-Video: Auto mit Nagel-Rädern

D

ie Youtuber von "Garage 54" haben wieder eine absurde Idee mit einem Auto in die Tat umgesetzt und das Ganze mit der Kamera dokumentiert. Diesmal haben sie die Vorderreifen eines Lada 2110 mit 3000 Nägeln bestückt und sind damit über eine Schneefläche gebrettert. Die Frage: Bieten die Spike-Räder auf dem rutschigen Boden besseren Grip als herkömmliche Reifen? Kult-Schrauber Vlad und sein Team aus Nowosibirsk schweißten erst ein Felgenband aus Stahl auf die Räder und dann die Nägel in mühevoller Handarbeit darauf. Dann ging es ab in den Schnee. Der nagelbereifte Lada fährt, so viel sei schon mal verraten. Allerdings läuft er nicht lange rund ...