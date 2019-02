W

er ein Mofa, Moped oder E-Roller mit einer Geschwindigkeit bis 45 km/h fährt, braucht für diese Fahrzeuge keine Zulassung über die Kfz-Zulassungsstelle. Für ihren Betrieb im Straßenverkehr sind aber eine Betriebserlaubnis und eine Haftpflichtversicherung notwendig. Das gilt auch für versicherungspflichtige Elektrofahrräder, also schnelle E-Bikes, die Spitzengeschwindigkeiten bis 45 km/h erreichen können – sogenannte S-Pedelecs. Als Nachweis für eine bestehende Haftpflichtversicherung dient dabei das sogenannte Versicherungskennzeichen, das wie ein Kfz-Kennzeichen am Fahrzeug angebracht werden muss. Anders als bei Pkw beginnt das Versicherungsjahr für Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen nicht am 1. Januar, sondern am 1. März. Und: Das Versicherungskennzeichen muss jedes Jahr neu beantragt und gewechselt werden. Wer das vergisst, ist ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs, macht sich strafbar und muss bei einen Unfall selbst für den Schaden aufkommen.